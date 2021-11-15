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ТАСС

Ближневосточные партнеры заинтересовались одноместной версией новейшего истребителя Су-57Э

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Истребитель Су-57Э
Истребитель Су-57Э.
Источник изображения: © Роман Азанов/ТАСС

Экспортная версия Су-57 отличается от истребителей поколения "4++" по многофункциональности, сверхманевренности и другим характеристикам

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") предлагает консультации с потенциальными заказчиками модификации истребителя пятого поколения Су-57Э. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Александр Михеев в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.

"Заинтересованность в многофункциональном истребителе пятого поколения Су-57Э проявляет стратегические партнеры России в Ближневосточном регионе", - сказал он.

Михеев уточнил, что "Рособоронэкспорт" ведет консультации о сотрудничестве по одноместной модификации.

Экспортная версия Су-57 отличается от истребителей поколения "4++" по многофункциональности, сверхманевренности и другим характеристикам.

Глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью ТАСС накануне Dubai Airshow 2021 отмечал, что истребитель Су-57 - это единственный в мире тяжелый истребитель пятого поколения, предлагаемый на экспорт. Это кардинально другие боевые возможности: малая заметность, высокая скорость, боевая нагрузка, маневренность, поэтому интерес к самолету соответствующий.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает участие в ней с 1993 года.

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