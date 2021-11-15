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ТАСС

Мантуров: Россия рассчитывает на интерес Ближнего Востока, представляя здесь Checkmate

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Источник изображения: © Елена Карьгина/ТАСС

Глава Минпромторга сообщил, что РФ также покажет на Dubai Airshow 2021 образец противовоздушной обороны "Витязь" и беспилотный аппарат "Орион"

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на рынок Ближнего Востока, впервые за рубежом представляя свой новый однодвигательный истребитель Checkmate на авиашоу в Дубае, и обсудит со странами региона возможное партнерство, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Здесь также представлены вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52. И Checkmate, наша новая тема, с которой мы уже вышли с инициативой на МАКСе в этом году. Это первая презентация на внешних рынках, и это неспроста именно в Эмиратах. Мы рассчитываем на этот рынок, возможное партнерство [будет] обсуждаться с нашими коллегами с Ближнего Востока, конечно же, с поставкой в первую очередь в те страны, которые будут заинтересованы в этом с одной стороны очень современном самолете, но при этом однодвигательном и более доступном по цене для многих внешних заказчиков", - сказал он.

Рассказывая, что еще Россия представит на авиашоу в Дубае, Мантуров отметил, что каждая авиационная выставка в этом месте приносит дополнительный вклад и возможности для продвижения российской гражданской и военной техники на зарубежные рынки. Он сообщил, что РФ покажет образец противовоздушной обороны "Витязь", компания "Кронштадт" впервые показывает беспилотный аппарат "Орион"."Что касается экспозиции статической, то в этом году, наверное, самая большая за последние несколько лет наша экспозиция: это и МС-21-310 с российским двигателем ПД-14, и Superjet в комплектации Aurus, это коллаборация с нашим автомобильным известным брендом, уже вторая такая итерация. Мы движемся в этом направлении и считаем, что одно другое дополняет", - отметил он.

Впервые Checkmate был представлен Объединенной авиастроительной корпорацией на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная премьера истребителя состоялась на Dubai Airshow 2021. Checkmate включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую графику построения в интересах и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность". Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель одновременно может поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха. Ожидается, что первый полет совершит в 2023 году.

Международная выставка Dubai Airshow 2021 проходит с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах.

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ОАЭ
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