Войти
РИА Новости

Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО

390
1
+1
Проспект Независимости в Минске
Проспект Независимости в Минске.
Источник изображения: © Sputnik / Виктор Толочко

ДУБАЙ, 14 ноя – РИА Новости. Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку в Белоруссию истребителей, вертолетов, средств противовоздушной обороны и другого оружия, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow.

"В текущем году с Белоруссией были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения", - сказал Шугаев.

Он подчеркнул, что вся указанная продукция военного назначения будет поставлена в сроки, обозначенные контрактными обязательствам.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Похожие новости
03.11.2021
Глава ФСВТС заявил, что около десяти стран проявляют интерес к покупке системы ПВО С-400
22.07.2021
На МАКС-2021 Беларусь и Россия обсудили вопросы взаимодействия в военно-технической сфере
27.04.2018
Глава ФСВТС: Россия не уступит конкурентам рынок систем ПВО, покупкой С-400 интересуются порядка 10 стран
24.07.2017
Лучше дольше, да больше
22.05.2017
Российско-белорусский ЗРК создадут за счет Союзного государства
18.05.2017
Больше всего экспонатов на "Милекс-2017" представят РФ и Белоруссия
1 комментарий
№1
15.11.2021 09:40
А Минск на каких условиях контракты подписывает?
Как всегда в долг, без возврата, как Армянам.....
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:17
  • 2
Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21
  • 15.11 10:09
  • 1
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку