Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО

ДУБАЙ, 14 ноя – РИА Новости. Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку в Белоруссию истребителей, вертолетов, средств противовоздушной обороны и другого оружия, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow.

"В текущем году с Белоруссией были подписаны контракты на поставку авиационной техники, в том числе истребителей и вертолетов, а также средств ПВО и другой продукции военного назначения", - сказал Шугаев.

Он подчеркнул, что вся указанная продукция военного назначения будет поставлена в сроки, обозначенные контрактными обязательствам.