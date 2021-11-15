Войти
ТАСС

"Кронштадт" активно ведет переговоры с иностранцами по беспилотнику "Орион-Э"

233
0
0
Разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Орион-Э" на выставке Dubai Airshow 2021
Разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Орион-Э" на выставке Dubai Airshow 2021.
Источник изображения: © Милена Синева/ТАСС

Как сообщил гендиректор компании Сергей Богатиков, на протяжении последних лет наблюдается повышенный интерес к комплексу

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. АО "Кронштадт" констатирует повышенный интерес к беспилотному комплексу "Орион-Э" со стороны иностранных заказчиков, с рядом из них переговоры находятся в активной фазе. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Сергей Богатиков на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.

"Действительно, на протяжении последних лет мы отмечаем повышенный интерес к комплексу "Орион-Э" со стороны целого ряда иностранных заказчиков, в том числе из стран Ближнего Востока. <...> Конкретные страны называть преждевременно, так как с рядом заказчиков в настоящее время переговоры находятся в активной фазе", - сказал он.

По словам Богатикова, за последние годы компания "Кронштадт" совместно с АО "Рособоронэкспорт" организовала целый ряд презентаций беспилотной продукции компании для инозаказчиков включая проведение демонстрационных полетов беспилотных летательных аппаратов.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев ранее заявил, что иностранные заказчики проявляют интерес к российскому разведывательно-ударному беспилотнику "Орион-Э". Ранее ТАСС сообщал, что специалисты АО "Кронштадт" ведут работу по оснащению беспилотников "Орион" системой радиоэлектронной борьбы.

"Орион" - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. По данным "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех"), беспилотник на сегодняшний день предлагается на экспорт в варианте воздушного разведчика. В то же время в российские вооруженные силы комплекс поступает в ударном варианте.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает участие в ней с 1993 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Ростех
РОЭ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.11.2021
Новейшие беспилотники "Орион" оснастят системой радиоэлектронной борьбы
15.11.2021
Россия продемонстрирует на выставке Dubai Airshow 2021 несколько премьер
27.11.2019
ОАЭ выбирают между F-35 и Су-35
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:17
  • 2
Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21
  • 15.11 10:09
  • 1
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку