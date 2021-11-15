"Кронштадт" активно ведет переговоры с иностранцами по беспилотнику "Орион-Э"

Как сообщил гендиректор компании Сергей Богатиков, на протяжении последних лет наблюдается повышенный интерес к комплексу

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. АО "Кронштадт" констатирует повышенный интерес к беспилотному комплексу "Орион-Э" со стороны иностранных заказчиков, с рядом из них переговоры находятся в активной фазе. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Сергей Богатиков на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.

"Действительно, на протяжении последних лет мы отмечаем повышенный интерес к комплексу "Орион-Э" со стороны целого ряда иностранных заказчиков, в том числе из стран Ближнего Востока. <...> Конкретные страны называть преждевременно, так как с рядом заказчиков в настоящее время переговоры находятся в активной фазе", - сказал он.

По словам Богатикова, за последние годы компания "Кронштадт" совместно с АО "Рособоронэкспорт" организовала целый ряд презентаций беспилотной продукции компании для инозаказчиков включая проведение демонстрационных полетов беспилотных летательных аппаратов.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев ранее заявил, что иностранные заказчики проявляют интерес к российскому разведывательно-ударному беспилотнику "Орион-Э". Ранее ТАСС сообщал, что специалисты АО "Кронштадт" ведут работу по оснащению беспилотников "Орион" системой радиоэлектронной борьбы.

"Орион" - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. По данным "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех"), беспилотник на сегодняшний день предлагается на экспорт в варианте воздушного разведчика. В то же время в российские вооруженные силы комплекс поступает в ударном варианте.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает участие в ней с 1993 года.