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ТАСС

Начались поставки систем С-400 Индии

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ЗРС С-400
ЗРС С-400.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Контракт на поставку пяти комплексов ЗРС С-400 "Триумф" был подписан во время визита президента России Владимира Путина в страну в октябре 2018 года

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Поставки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 Индии уже начались. Об этом ТАСС в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021 сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Россия начала поставки в Индию систем С-400", - сказал Шугаев.

Нью-Дели объявил о намерении приобрести С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает участие в ней с 1993 года.

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Страны
Индия
ОАЭ
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Путин Владимир
Шугаев Дмитрий
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