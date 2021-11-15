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ТАСС

Россия ведет консультации с семью партнерами по возможной поставке ракетных систем С-400

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Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости, Виталий Аньков

Директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что в этом вопросе применяется максимально индивидуальный подход к каждому заказчику

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") ведет консультации с семью партнерами по вопросу возможной поставки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф". Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Александр Михеев в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.

"Рособоронэкспорт" продолжает консультации с семью стратегическими партнерами России по поставкам высокотехнологичных и эффективных ЗРС С-400", - сказал он.

По его словам, в этом вопросе применяется максимально индивидуальный подход к каждому заказчику. "В ходе переговоров обсуждаем необходимую комплектность, оснащение, предлагаем дополнительные средства, улучшающие защищенность и эффективность систем", - добавил глава "Рособоронэкспорта".

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает участие в ней с 1993 года.

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