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ТАСС

На Ближний Восток приходится 30% портфеля заказов "Рособоронэкспорта"

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Один из построенных в 2020 году для ВВС Алжира на Производственном комплексе № 1 АО "РСК "МиГ" в Луховицах истребителей МиГ-29М2 (алжирский бортовой номер FB-99)
Один из построенных в 2020 году для ВВС Алжира на Производственном комплексе № 1 АО "РСК "МиГ" в Луховицах истребителей МиГ-29М2 (алжирский бортовой номер FB-99).
Источник изображения: www.menadefense.net

Как сообщил гендиректор компании Александр Михеев, весь портфель заказов превышает $52 млрд

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. На регион Ближнего Востока приходится порядка 30% от объема портфеля заказов "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Александр Михеев в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.

"Доля стран Ближнего Востока составляет примерно 30% от всего портфеля заказов "Рособоронэкспорта", который на сегодня превышает $52 млрд", - сказал он.

По его словам, "Рособоронэкспорт" справился со сложностями, вызванной пандемией коронавируса нового типа (COVID-19). "Что касается пандемии COVID-19, то, конечно, в прошлом году были сложности в переговорных процессах из-за глобальных ограничений, но мы совместными усилиями достаточно оперативно справились с ними. По нашим оценкам, Ближний Восток благодаря своевременно принятым властями стран региона мерам понес сравнительно небольшие экономические потери", - добавил Михеев.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает участие в ней с 1993 года.

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ОАЭ
Россия
Компании
Ростех
РОЭ
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