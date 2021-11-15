Москва и Анкара ведут переговоры об участии России в создании турецкого истребителя

ДУБАЙ, 14 ноя – РИА Новости. Москва ведет переговоры с Анкарой о помощи в создании турецкого истребителя пятого поколения, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на выставке Dubai Airshow.

Ранее США отказали Турции в продаже истребителя пятого поколения F-35 в связи с тем, что она купила у России системы ПВО-ПРО С-400. Президент Турции на МАКС-2019 осматривал российский истребитель пятого поколения Су-57.

"Россия неоднократно выражала готовность оказать содействие Турецкой Республике (в создании истребителя пятого поколения – ред.), пока мы находимся в стадии переговоров по данному проекту", – сказал Шугаев.