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В России рассказали о переговорах с ОАЭ по модернизации «Панциря-С1»

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ / РИА Новости

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсуждают возможность модернизации комплексов противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия «Панцирь-С1». Об том рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, передает «Интерфакс».

По его словам, на данный момент ведутся переговоры с партнерами из ОАЭ о проведении модернизации комплексов, которые ранее были поставлены в страну. «Модернизация предполагает существенное улучшение возможностей комплекса», — подчеркнул Шугаев.

Глава ФСВТС также отметил, что пока говорить о конкретных направлениях модернизации нельзя, потому что для этого сперва необходимо согласовать технический облик с заказчиком.

Ранее Шугаев заявил, что в настоящее время продолжаются переговоры России и Турции о совместной разработке вооружения. Он отметил, что военно-техническое сотрудничество с Турцией стабильно развивается. В частности, продолжается обсуждение поставок российской военной продукции. Кроме того, по словам Шугаева, многие страны региона проявляют интерес к зенитной ракетной системе С-400 «Триумф».


Марина Совина

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Страны
ОАЭ
Россия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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