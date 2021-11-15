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ТАСС

В России создали систему, которая позволит управлять разнородными дронами

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Презентация БЛА "Орион-Э"
Кадр из презентации БЛА "Орион-Э" компании «Кронштадт» на авиасалоне МАКС-2017, август 2017 года.
Источник изображения: samoletchik.livejournal.com

Как сообщил разработчик, она представлена на авиасалоне Dubai Airshow

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Представленная на авиасалоне Dubai Airshow АО "Кронштадт" система управления несколькими беспилотниками позволит управлять разнородными летательными аппаратами. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании Сергей Богатиков.

"На этой выставке мы представляем новую концепцию организации и управления разнородными беспилотными летательными аппаратами, а также будет еще ряд новинок, с которыми смогут ознакомиться гости выставки", - сказал он на международном авиасалоне Dubai Airshow.

Богатиков подчеркнул, что компания высоко ценит сотрудничество с эмиратской стороной и выразил уверенность, что выставка Dubai Airshow послужит дальнейшему развитию взаимовыгодных отношений. "Уверены, что комплекс "Орион-Э" значительно расширит возможности Вооруженных сил ОАЭ по решению задач по обеспечению безопасности государства", - сказал генеральный директор АО "Кронштадт".

Он напомнил, что Dubai Airshow станет первой крупной зарубежной международной выставкой, на которой АО "Кронштадт" представит полноразмерный БЛА из состава разведывательно-ударного комплекса "Орион-Э" с авиационными средствами вооружения.

"Все это мы готовы предложить как нашим эмиратским партнерам, так и другим заинтересованным заказчикам", - заявил он.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает в ней участие с 1993 года.

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ОАЭ
Россия
Продукция
Орион БПЛА
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Кронштадт
Проекты
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