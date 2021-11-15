Войти
ТАСС

Глава ФСВТС: на Ближнем Востоке интересуются модернизированным ЗРПК "Панцирь-С1М"

261
0
0
Макет ЗРПК "Панцирь-С1М"
Макет ЗРПК "Панцирь-С1М".
Источник изображения: © "Рособоронэкспорт"

По словам Дмитрия Шугаева, Россия предлагает потенциальным зарубежным партнерам широкий спектр средств борьбы с БЛА

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Страны региона Ближнего Востока заинтересованы в российском модернизированном зенитном ракетно-пушечном комплексе (ЗРПК) "Панцирь-С1М". Об этом ТАСС сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.

"В первую очередь [интерес проявляется к] ЗРПК "Панцирь-С1М", который был создан в том числе для отражения воздушных угроз в виде малогабаритных низколетящих беспилотных летательных аппаратов (БЛА)", - сказал он.

По его словам, Россия предлагает потенциальным зарубежным партнерам широкий спектр средств борьбы с БЛА. "Но сегодня мы предлагаем нашим партнерам и другие комплексные решения данного вопроса. Российские производители обладают соответствующими компетенциями, которые подтвердились хорошими результатами в ходе операции в Сирийской Арабской Республике", - сказал Шугаев.

В августе на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" стало известно, что "Рособоронэкспорт" подписал первый контракт на "Панцирь-С1М".

"Панцирь-С1М" получил новые зенитные управляемые ракеты (ЗУР), благодаря чему увеличены дальность поражения цели с 20 до 30 км и высота с 15 до 18 км, в целом объем защищаемой зоны увеличен в три раза. Наряду с новыми ЗУР, комплекс может применять ракеты из состава комплекса "Панцирь-С1". Кроме того, повышены скрытность и помехозащищенность боевой работы, улучшена огневая производительность в единицу времени.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает участие в ней с 1993 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Похожие новости
27.11.2019
ОАЭ выбирают между F-35 и Су-35
25.11.2019
Dubai Airshow 2019 в Объединенных Арабских Эмиратах
21.08.2018
Дмитрий Шугаев: Россия нашла способы привлечения новых партнеров по ВТС
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:17
  • 2
Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21
  • 15.11 10:09
  • 1
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку