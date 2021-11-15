Россия и ОАЭ обсуждают возможность модернизации ЗРПК "Панцирь-С1"

Модернизация позволит значительно улучшить возможности ЗРПК, отметил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсуждают возможность модернизации зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1", ранее поставленных арабской стране. Об этом ТАСС сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в ходе международного авиасалона Dubai Airshow 2021.

"Мы обсуждаем с нашими эмиратскими партнерами возможность проведения модернизации ранее поставленных ЗРПК "Панцирь-С1", - сказал Шугаев.

По его словам, модернизация позволит значительно улучшить возможности ЗРПК. "Модернизация предполагает существенное улучшение возможностей комплекса. Но говорить о конкретных направлениях модернизации сможем только после согласования технического облика с инозаказчиком", - добавил Шугаев.

Выпускаемый холдингом "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. "Панцирь", установленный на шасси грузовика для большей мобильности, несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.

Как сообщалось ранее, 50 комплексов "Панцирь-С1" в экспортном исполнении и 1 тыс. ракет к ним были поставлены Россией в ОАЭ в период с 2009 по 2013 год. Сумма сделки составила $800 млн.