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Известия.ru

Китай рассказал о планах отправки тайконавтов на Луну до 2030 года

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/XinHua/Guo Zhongzheng

Китай планирует высадить тайконавтов на поверхности Луны ранее 2030 года. Об этом рассказал в эфире «Китайской глобальной телевизионной сети» технический советник Китайской академии космических технологий Е Пэйцзянь.

«Пока страна ставит перед собой цель: высадка китайских тайконавтов на Луне вполне возможна ранее 2030 года», — заявил Е Пэйцзянь в эфире «Китайской глобальной телевизионной сети».

Ранее Китай заявлял о планах по высадке тайконавтов на Луну и строительству исследовательской базы в 2030-х годах. Предварительным местом высадки назывался Южный полюс из-за достаточной освещенности этой области солнечным светом.


10 ноября глава NASA Билли Нельсон заявил, что США должны приложить максимальное количество усилий, чтобы вернуться на Луну раньше, чем там высадится Китай.

Нельсон заявил, что США ставят задачу возвращения человека на Луну не раньше 2025 года. При этом первый пилотируемый полет на ее орбиту планируется не раньше мая 2024 года, изначально он планировался на апрель 2023 года.

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