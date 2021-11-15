Предприятие Роскосмоса разработало многоразовый корабль для суборбитального туризма

Разработка также поможет существенно увеличить высоту прыжка с парашютом - практически до 100 км

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в Роскосмос) запатентовала суборбитальный корабль для полетов космических туристов и высотных прыжков с парашютом. Об этом говорится в патенте на изобретение, распространенном Федеральным институтом промышленной собственности (имеется в распоряжении ТАСС).

"Группа изобретений относится к управлению и конструкции космических кораблей многократного применения с вертикальным взлетом и посадкой, которые могут быть использованы для космического туризма, высотных парашютных прыжков и другого", - говорится в документе.

Согласно патенту, участники полета смогут ощутить через скафандр вакуум космического пространства. "В процессе полета члены экипажа должны физически почувствовать особенности космического пространства, поэтому экипаж находится вне герметичной капсулы, непосредственно в открытом космическом пространстве, в скафандрах", - отмечается в нем.

Разработчики утверждают, что максимальная скорость корабля при снижении за счет конструкции не превысит 1 км/с. "Поэтому тепловые нагрузки будут незначительными", - считают они.

Корабль находится в невесомости примерно три минуты. За это время туристы смогут "плавать" не только над креслом, но и за пределами корабля в случае подготовки и крепления с помощью фала.

Также разработанный аппарат поможет существенно увеличить высоту прыжка с парашютом - практически до 100 км. "Спортсмен в скафандре с парашютом может покинуть корабль в любой точке траектории после окончания работы маршевого двигателя [выше 50 км]. Он может воспользоваться катапультным креслом или просто оттолкнуться от корабля ногами", - говорится в патенте.

Схема полета

Предполагается, что перед взлетом члены экипажа в скафандрах займут места в катапультных креслах. Под действием маршевого двигателя корабль поднимается примерно до 40-50 км и далее осуществляет баллистический полет до высоты 100 км. На высоте, близкой к максимальной, корабль выпускает щитки, после чего начинается торможение и спуск. Аэродинамическое управление аппаратом осуществляется при помощи изменения положения щитков. На заключительном этапе снижения вновь включается маршевый двигатель, перед землей скорость снижается до почти нулевой.