Горит, ясно: как отрабатывают тушение пожара на «Союзе МС-19»

Раньше такие внештатные ситуации на космическом корабле моделировались гораздо менее реалистично

Тренажер, который имитирует космический корабль «Союз МС-19» (в настоящее время он запущен к МКС, а его возвращение планируется на 2022 год), дополнен системой, моделирующей пожар. В ходе тренировки из разных мест «корабля» начинает идти пар, напоминающий дым, и космонавты должны согласно инструкции ликвидировать «очаг возгорания». Если это невозможно, следует надеть скафандры, разгерметизировать «корабль» и подготовиться к срочному «спуску на Землю». Максимальная реалистичность обстановки поспособствует тому, что отработанные навыки будут при необходимости применены и в реальности, отмечают эксперты.

Дымовая завеса

В Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина находится комплексный тренажер, полностью имитирующий транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-19». Устройство позволяет готовить космонавтов для полета во всех возможных режимах корабля (выведение на орбиту, орбитальные маневры и сближение с МКС по двухвитковой, четырехвитковой или двухсуточной схеме, причаливание, стыковка и расстыковка со станцией, спуск с орбиты). Также космонавты имеют возможность отработать на Земле все действия экипажа по парированию и устранению нештатных ситуаций, которые могут возникнуть во время полета из-за отказа бортовой аппаратуры.

В Южно-Российском государственном политехническом университете (ЮРГПУ) усовершенствовали этот комплексный тренажер и дополнили его системой моделирования пожара для имитации обстановки, возникающей при возгорании бортового оборудования.

— Нами было разработано специальное программное и аппаратное обеспечение для тренажера, — рассказал «Известиям» директор Особого конструкторского бюро «Старт» (подразделение ЮРГПУ, которое занимается научными разработками) Николай Сухенко. — При нештатной ситуации, имитирующей возгорание бортового оборудования и задымление, из различных частей макета корабля начинает поступать пар, напоминающий дым. Он безопасен для человека и аппаратуры. Его производит специальное устройство в системе моделирования пожара — генератор дыма. При ликвидации «пожара» система за считаные секунды удаляет «дым» из макета корабля.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков Источник изображения: iz.ru

В спускаемом аппарате и бытовом отсеке «Союза МС-19» не так много мест, которые могут загореться: в основном это может произойти из-за короткого замыкания в ряде приборов. Тем не менее тренировки по отработке действий космонавтов при возникновении пожара на борту сейчас проводятся на комплексном тренажере постоянно. Это происходит по следующей причине. Практически все системы на корабле дублированы либо аппаратно, либо функционально — при отказе одной начинает работать другая. Более того, если перестанет работать автоматика, космонавт сможет выполнить часть ее функций самостоятельно, переведя технику на ручное управление. Но в случае пожара никакое дублирование не поможет — очаги возгорания необходимо потушить.

— При появлении «дыма» космонавты должны, следуя инструкциям, обесточить оборудование «корабля», прекратить подачу кислорода, определить место «возгорания» и применить все возможные меры по ликвидации «пожара», — рассказал «Известиям» начальник отдела тренажеров транспортных космических кораблей Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Алексей Гусельников. — Если же сделать это невозможно, экипаж должен надеть скафандры, подключить их к системе подачи кислорода и проверить их герметичность. Затем в соответствии с инструкциями следует включить оборудование «корабля», разгерметизировать его для ликвидации «пожара», а самим — начать срочный «спуск на Землю».

Ближе к реальности

Ранее отработка действий при пожаре на «Союзе МС-19» осуществлялась гораздо более примитивно: оператор говорил «пожар», и космонавты делали то, что в этом случае требуется. Новая же система имитирует реальную обстановку при пожаре. Так, в частности, при появлении «дыма» человек перестает видеть надписи, тумблеры, кнопки. Поэтому он вынужден доводить нужные навыки до автоматизма.

— Степень эффективности тренировки, в ходе которой имитируются определенные условия и события, определяется посредством того, будут ли полученные умения перенесены в реальную жизнь, — сообщил доцент кафедры психологии труда и инженерной психологии МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Ковалев. — Чем более реалистична тренировка, тем больше вероятность того, что навык будет применен и в жизни. То есть, если космонавт будет просто представлять, что откуда-то на корабле идет дым, это будет менее эффективно, чем ситуация, когда дым действительно идет. С точки зрения запоминания последовательности действий, которые нужно совершить, максимальная реалистичность очень помогает.

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе Источник изображения: iz.ru

Кроме того, как отметил специалист, существует фактор привыкания человека к неким условиям.

— Космонавт привыкает к тому, что он сидит в корабле, — и на него вдруг начинает идти дым, — пояснил эксперт. — В первый раз это вызывает сильный эмоциональный отклик, во второй — уже менее сильный, и так далее. Поэтому если такое происшествие случится по-настоящему, то человек воспримет его гораздо более спокойно, что позволит ему хладнокровно сделать всё необходимое для предотвращения аварии.

Кстати, действия космонавтов в таких ситуациях, заложенные в инструкции, могут меняться в зависимости от состава экипажа. Например, если летят двое космических туристов и специалист — инструкция будет одна, а если только специалисты — другая.

Слабое звено?

В последнее время космических туристов становится всё больше. Они тоже проходят подготовку, но всё же не такую, как профессионалы, и отбирают их обычно не так строго. К тому же следует учесть, что даже комплексный тренажер всё-таки не полностью имитирует условия в космосе, — есть фактор невесомости, отличия в составе воздуха. Таким образом, занимаясь на нем, даже опытные космонавты не могут абсолютно погрузиться во внеземную реальность, а «любителям» в этом плане еще сложнее целиком и полностью подготовиться к космосу.

По мнению члена-корреспондента Российской академии космонавтики Андрея Ионина, туристам будет труднее справиться со внештатной ситуацией, если она вдруг возникнет, чем космонавтам. Это касается любых ЧП — не только пожара.

Космический корабль Space X Crew Dragon Источник изображения: Фото: Global Look Press/NASA

— Вероятность возникновения инцидента на корабле от присутствия космических туристов, конечно, не изменится, — пояснил «Известиям» эксперт. — Но в космосе всё развивается настолько быстро, что реакция должна быть на уровне инстинктов — порой времени на рассуждения, поиск вариантов и даже общение со специалистами на Земле просто нет. Вырабатывается же инстинкт только длительными тренировками.

Нужны еще и колоссальная выдержка и хладнокровие, добавил эксперт.

Впрочем, происшествия на борту — редкость. Космических туристов даже не боятся запускать без сопровождающих: например, в сентябре на корабле Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска на орбиту благополучно отправились четверо таких туристов, а профессиональных астронавтов с ними не было.

Ольга Коленцова