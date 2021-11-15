В США объяснили учения в Черном море сдерживанием будущих угроз

Учения ВМС Румынии, США, Турции и Украины в Черном море — один из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания. Об этом в субботу, 13 ноября, написал в Twitter министр обороны США Ллойд Остин.

«Я часто говорю о концепции «интегрированного сдерживания» как способе сдерживания будущих военных угроз», — отметил он.

Важный аспект стратегии сдерживания заключается в проведении «совместных наземных, воздушных и морских учений», добавил шеф Пентагона.

В настоящий момент в Черном море находятся суда США в составе эсминца Porter, корабля Mount Whitney и танкера John Lenthall, которые совершают маневры в рамках учений Шестого флота США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО, стартовавших 30 октября.

USS Mount Whitney сделал остановку в Стамбуле 1 ноября. Однако не все жители города были рады визиту американцев. Так, турецкие коммунисты повесили на одном из мостов растяжку сразу на двух языках обращение к экипажу: Yankee, go home («Янки, отправляйтесь домой». — Ред.).

8 ноября три корабля США прибыли в грузинский порт Батуми. 10 ноября они покинули Грузию и 12 ноября прибыли в румынский порт Констанц.

Президент России Владимир Путин на совещании в Сочи по оборонной тематике 1 ноября высказался о военных кораблях США. Вошедший в Черное море корабль ВМС США можно увидеть в бинокль или прицел средств обороны, сказал он.

Глава государства отметил, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации. Он обратил внимание, что в настоящее время зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ России.