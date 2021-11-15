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Газета.ru

"Составит конкуренцию С-400 «Триумф». Что такое HISAR-U Siper

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Источник изображения: Wikimedia Commons

Зачем Турция создает систему ПВО большой дальности и сможет ли она заменить С-400

В Турции успешно прошли испытания системы ПВО большой дальности HISAR-U Siper. Министерство оборонной промышленности страны объявило, что постановка на вооружение ожидается уже в 2025-2026 годах. «Газета.Ru» разбиралась, насколько реалистичны эти планы.

По официальным данным, система HISAR-U Siper сможет перехватывать воздушные цели на высоте более 30 км. Дальность поражения Siper составит 90-120 км.

Работа над первым прототипом будет завершена в 2022-2023 годах. Постановка на вооружение ожидается в 2025-2026 годах, уточнил глава секретариата оборонной промышленности администрации президента Турции Исмаил Демир. Над созданием системы совместно работали ведущие турецкие оборонные корпорации Aselsan, Roketsan и Tübitak SAGE.

«HISAR-U Siper должна составить конкуренцию российской С-400 «Триумф», приобретенной в 2019 году», - рассказала турецкая газета Hurriyet.

Военные эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», ставят под сомнение заявленные сроки, а также способность турецкой промышленности в обозримой перспективе конкурировать в сфере ПВО с Россией.

«Турки не первый раз анонсируют этот проект. В принципе Siper, судя общедоступным данным, а также некоторым косвенным признакам - комплекс неплохой. Что же касается заявленных характеристик: они же могут писать все что угодно. Есть общая практика не раскрывать реальные данные, характеристики. А в экспортном паспорте можно задать любую информацию», - рассказал «Газете.Ru» бывший первый заместитель начальника войсковой ПВО Сухопутных войск России, генерал-майор Александр Тазехулахов.

Кроме того, по его словам, весьма сомнительно, что туркам удастся всерьез конкурировать или заменить С-400. Ведь российские зенитно-ракетные комплексы способны бороться с гиперзвуковыми целями.

Директор Центра анализа и стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов, в свою очередь, отмечает, что планы министерства оборонной промышленности Турции по постановке на вооружение Siper «как минимум вызывают вопросы».

«Во-первых, от первого испытания до завершения всех испытаний и начала серийного производства у турок пройдет никак не меньше 10 лет. Ведь разработка ракеты и головки самонаведения - очень нетривиальная задача. Во-вторых, сегодня различные системы ПВО производят немало государств, но есть лишь две страны, которые способны создать весь спектр системы ПВО от ПЗРК до субстратегических систем типа последних моделей Patriot и С-400, С-500. Это, соответственно, Россия и США», - подчеркнул эксперт.

По его словам, если российская и американская сторона делают это полностью самостоятельно, то большинство других игроков на рынке вооружения активно используют при производстве иностранные компоненты и Турция не станет исключением.

Таким образом, если кто-либо захочет «перекрыть им кислород» Турции при поставке комплектующих - сделать это будет несложно.

«Турция в любом случае сама не сможет обеспечить массовое производство критически важных компонентов для этого оружия. Оно будет сильно зависеть от партнеров Анкары. На это еще можно смело «накинуть» еще несколько лет», - обратил внимание Пухов.

По его мнению, когда и если туркам удастся освоить и этот этап, едва ли их серийное производство будет настолько масштабным, чтобы конкурировать с Россией и США. Поскольку речь будет идти об ограниченном серийном производстве: им прежде всего нужно будет «насытить потребности» своих вооруженных сил и «закрыть свое небо».

«У турок большие проблемы со своими ПВО. Задуматься об экспорте своих систем они смогут не раньше, чем через 12-15 лет с момента последних успешных испытаний. При этом не стоит забывать, что Россия уже ставит на серийное производство С-500, планирует системы следующих поколений»,

- напомнил Пухов.

При этом, по его словам, США крайне неохотно экспортируют свои ПВО. Кроме того, они очень дороги и поставляются, как правило, ближайшим союзникам Вашингтона. Что касается турецких планов, то Пухов призвал оценивать их сдержанно и еще и по политическим причинам.

«Слишком много политических переменных связанных с Турцией в последние годы. Эрдоган политически вложился в импортозамещение и акцент на развитие собственных вооружений. Но неизвестно, будут ли следующие власти Турции также активно вкладывать личный авторитет в турецкий военно-промышленный комплекс и деньги - в новые системы? Возможно, они предпочтут вернуться к старой парадигме, когда они зависели от поставок вооружений из США и НАТО», - резюмировал Пухов.


Юрий Соколов


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