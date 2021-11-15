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Интерфакс-АВН

Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле армянскими военными позиций в направлении Кельбаджарского района

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Минобороны Азербайджана
Минобороны Азербайджана.
Источник изображения: Минобороны Азербайджана

Баку. 13 ноября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министерства обороны Азербайджана обвиняет ВС Армении в обстрелах в направлении Кельбаджарского района республики.

"Начиная с полудня 13 ноября ВС Армении со своих позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреливают позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района Азербайджана из огнестрельного оружия различного калибра, снайперских винтовок и гранатометов", - говорится в сообщении военного ведомства.

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Страны
Азербайджан
Армения
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