Минобороны Азербайджана сообщает об обстреле армянскими военными позиций в направлении Кельбаджарского района

Баку. 13 ноября. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Министерства обороны Азербайджана обвиняет ВС Армении в обстрелах в направлении Кельбаджарского района республики.

"Начиная с полудня 13 ноября ВС Армении со своих позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреливают позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района Азербайджана из огнестрельного оружия различного калибра, снайперских винтовок и гранатометов", - говорится в сообщении военного ведомства.