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Интерфакс-АВН

Два спутника связи будут запущены с Байконура 6 декабря

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Экспресс-АМ7
Телекоммуникационный спутник «Экспресс-АМ7».
Источник изображения: http://www.roscosmos.ru/

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Ракета "Протон-М" 6 декабря выведет на орбиту с космодрома Байконур два спутника связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", сообщили в "Роскосмосе".

"(Запуск - ИФ) запланирован на 6 декабря 2021 года в 15:20 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Договоры на создание двух новых спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" были подписаны между АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") и европейской компанией Thales Alenia Space Italia в августе 2019 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Leonardo
Thales
ИСС Решетнева
Роскосмос
Проекты
Байконур
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