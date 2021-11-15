Два спутника связи будут запущены с Байконура 6 декабря

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Ракета "Протон-М" 6 декабря выведет на орбиту с космодрома Байконур два спутника связи "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", сообщили в "Роскосмосе".

"(Запуск - ИФ) запланирован на 6 декабря 2021 года в 15:20 по московскому времени", - говорится в сообщении.

Договоры на создание двух новых спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" были подписаны между АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") и европейской компанией Thales Alenia Space Italia в августе 2019 года.