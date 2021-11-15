Войти
Интерфакс-АВН

Ереван обвиняет Баку в обстрелах армянских позиций в Гегаркуникской области

328
0
0
Предполагаемый боевой пост на территории Азербайджана, вид из села Айгепар в Армении
Предполагаемый боевой пост на территории Азербайджана, вид из села Айгепар в Армении.
Источник изображения: © Sputnik / Арам Нерсесян

Ереван. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Вооруженные силы Азербайджана обстреляли позиции армии Армении в Гегаркуникской области на востоке республики.

"13 ноября в 12.10 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь в направлении позиций ВС Армении, расположенных в направлении населенного пункта Верин Шоржа Гегаркуникской области", - сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что в результате ответных мер огонь противника был подавлен, с армянской стороны потерь нет.

12-13 мая подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях. Армения в связи с этим обратилась в ОДКБ, а и.о. премьер-министра Никол Пашинян попросил президента России Владимира Путина о содействии.

12 июня Пашинян сообщил, что обсуждает с Москвой вопрос о размещении российских пограничников в приграничной линии с Азербайджаном с востока до юга Армении.

Ранее в субботу министерств обороны Азербайджана обвинило ВС Армении в обстрелах в направлении Кельбаджарского района республики.

"Начиная с полудня 13 ноября ВС Армении со своих позиций в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района обстреливают позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зейлик Кельбаджарского района Азербайджана из огнестрельного оружия различного калибра, снайперских винтовок и гранатометов", - говорится в сообщении военного ведомства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
06.08.2021
Российские военные опорные пункты появились на северо-востоке Армении недалеко от границы с Азербайджаном - СМИ
03.12.2020
Россия заинтересована в подключении к гуманитарным операциям в Карабахе стран ОДКБ и СНГ - Путин
08.10.2020
Не чужие люди: Путин назвал карабахский конфликт трагедией
23.07.2020
Убить войну в зародыше!
06.02.2013
Альтернативы интеграции в оборонной сфере нет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:17
  • 2
Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21
  • 15.11 10:09
  • 1
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку