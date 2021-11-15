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WarSpot

Польша покупает сотни американских MRAP-ов

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Источник изображения: warspot.ru

Польская армия получит специализированные американские бронемашины. Вчера, 12 ноября, портал defensenews.com сообщил о том, что для нужд польских сухопутных войск закуплено 300 подержанных машин Cougar.

Согласно плану, машины Cougar должны быть переданы польским вооружённым силам до конца 2022 года «в связи с ускоренной процедурой». Контракт также включает пакет логистики и обучения. Сумма сделки не разглашается. Ранее польские военные уже использовали Cougar во время миротворческой миссии в Афганистане (тогда США предоставили Польше 40 машин во временное пользование).

Cougar в модификации 4×4

Источник изображения: defensenews.com

Cougar — тяжёлая американская бронемашина класса MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), которая разработана и серийно производится компанией Force Protection с 2002 года. Cougar имеет V-образное днище, которое перенаправляет энергию взрывной волны в сторону от экипажа. Cougar имеет множество модификаций на базах с колёсными формулами 4×4 и 6×6.

Cougar в модификации 6×6

Источник изображения: defensenews.com

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Польша
США
Проекты
Astute АПЛ
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