Польша покупает сотни американских MRAP-ов

Польская армия получит специализированные американские бронемашины. Вчера, 12 ноября, портал defensenews.com сообщил о том, что для нужд польских сухопутных войск закуплено 300 подержанных машин Cougar.

Согласно плану, машины Cougar должны быть переданы польским вооружённым силам до конца 2022 года «в связи с ускоренной процедурой». Контракт также включает пакет логистики и обучения. Сумма сделки не разглашается. Ранее польские военные уже использовали Cougar во время миротворческой миссии в Афганистане (тогда США предоставили Польше 40 машин во временное пользование).

Cougar в модификации 4×4 Источник изображения: defensenews.com

Cougar — тяжёлая американская бронемашина класса MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), которая разработана и серийно производится компанией Force Protection с 2002 года. Cougar имеет V-образное днище, которое перенаправляет энергию взрывной волны в сторону от экипажа. Cougar имеет множество модификаций на базах с колёсными формулами 4×4 и 6×6.