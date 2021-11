МиГ-21: лучший российский истребитель за всю историю? (The National Interest, США)

Обычно у истребителей очень короткая жизнь, как в производстве, так и на вооружении. Однако из этого правила есть одно удивительное исключение — советский МиГ-21, превратившийся за годы эксплуатации в самый массовый сверхзвуковой истребитель в истории.

Хорошо известно, что срок службы военных самолетов крайне недолог, особенно в периоды технических революций. Лучшие воздушные суда Первой мировой войны устаревали буквально в течение нескольких месяцев. Во время Второй мировой войны ситуация была похожей. На заре реактивной авиации целые самолетные парки списывались как устаревшие по мере совершенствования техники и технологий. Новейшие самолеты, сражавшиеся в небе над Кореей, всего за несколько лет превратились в ненужный хлам.

Но некоторым образцам удалось выдержать проверку временем. Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress совершил свой первый полет в 1952 году, однако до сих пор находится на вооружении. Новые самолеты С-130 продолжают сходить с производственных линий, хотя в их основе лежит конструкция машины, поступившей на вооружение в 1954 году.

Но все это бомбардировщики и транспортные самолеты, которым не надо воевать друг с другом. В случае с истребителями проблема недолговечности стоит особенно остро, потому что им приходится непосредственно противостоять новейшим моделям. Поэтому у истребителей очень короткая жизнь, как в производстве, так и на вооружении.

Исключением из этого правила стал МиГ-21.

История создания

Первоначальная проверка на пригодность к эксплуатации МиГ-21 состоялась в 1953 году. Успехи МиГ-15 и МиГ-17 свидетельствовали о том, что советские авиаконструкторы могут конкурировать со своими западными коллегами, а МиГ-19 стал первым советским сверхзвуковым истребителем. Однако в первые два десятилетия реактивных полетов техника менялась так быстро, что истребители, которые применялись в Корейской войне, к середине 1950-х годов уже устарели. Самолеты МиГ-15 могли расколоть боевой строй В-29, но за современными американскими бомбардировщиками им было не угнаться. Советское руководство считало, что с созданием МиГ-21 ситуация изменится, и этот самолет поможет обеспечить превосходство в воздухе.

МиГ-21 (Fishbed по натовской классификации) мог развивать сверхзвуковую скорость М=2. Он был оснащен встроенной пушкой и мог нести на борту от двух до шести ракет (самолет появился раньше, чем ракеты). Как и большинство истребителей, его со временем стали использовать в качестве штурмовика, и в этой роли он мог нести на борту ограниченное количество бомб и неуправляемых реактивных снарядов. Как и в случае со многими другими истребителями, советские военные предпочитали управлять самолетами МиГ-21 с земли, что позволило им отказаться от громоздкого и сложного радиолокационного оборудования.

Всего в СССР в период с 1959 по 1985 годы было создано 10 645 самолетов МиГ-21. По соглашению с Москвой о лицензировании и передаче технологий Индия построила 657 таких истребителей, а Чехословакия - 194 по лицензии. При довольно странных и сомнительных обстоятельствах Китайская Народная Республика приобрела в достаточном количестве самолеты и техническую документацию на них, чтобы потом скопировать МиГ-21 и превратить его в J-7/F-7. В 1966-2013 годах Китай выпустил около 2 400 таких истребителей. В совокупности МиГ-21 стал самым массовым сверхзвуковым истребителем в истории.

Срок службы

Создатели МиГ-21 решили целую серию важных проблем, после чего разработчикам не удалось существенно продвинуться вперед. У современных истребителей скорость не намного выше, чем у МиГ-21, а по маневренности они несущественно превосходят этот старый советский образец. Современные машины несут на борту больше боеприпасов и оснащены более современным электронным оборудованием, однако вооруженные силы многих стран рассматривают это как ненужную роскошь, ибо им нужны дешевые, быстрые и простые в обслуживании самолеты, которые могут патрулировать воздушное пространство и время от времени сбрасывать пару-тройку бомб. А МиГ-21 отлично подходит для этих целей.

Стоит отметить, что МиГ-21 не принес бы особой пользы истребительной авиации на Западе. У него маленький радиус действия, мало вооружения, и в нем нет места для установки сложного электронного оборудования. Форма кабины ограничивает информированность пилота об окружающей обстановке. Однако МиГ-21 полностью удовлетворил потребности СССР в истребителе, который был способен летать и воевать над полем боя в Западной Европе и в определенной мере выполнять функции перехватчика.

В период холодной войны США получили несколько модификаций МиГ-21 (в конечном итоге они купили эскадрилью китайских истребителей J-7). В целом американские пилоты хорошо отзывались о МиГ-21, потому что он очень хорошо показал себя в процессе обучения с участием условного противника.

МиГ-21 на войне

Самолетам МиГ-21 не пришлось воевать на центральном фронте в войне между НАТО и странами Варшавского договора, однако он не раз участвовал в боевых действиях.

Во Вьетнаме стало понятно, что компактный и быстрый МиГ-21 благодаря своему размеру и скорости способен рассекать боевой строй бомбардировщиков до того, как американские истребители смогут их заметить и подвергнут удару. Размер и маневренность МиГ-21 также позволяли ему своевременно уходить от ракет класса "воздух-воздух". После проведения атаки МиГ-21 быстро возвращался домой.

Исключением из этого правила стал инцидент, произошедший 2 января 1967 года, когда группа истребителей F-4 Phantom II под командованием легендарного пилота Робина Олдза (Robin Olds) перехитрила вьетнамское командование, заманив летчиков в смертельную ловушку. В тот день "Фантомы" сбили семь МиГ-21, в том числе, машину Нгуен Ван Кока (Nguyen Van Coc), который выжил и впоследствии до конца войны сбил девять самолетов противника. Нгуен стал самым успешным пилотом МиГ-21 за всю историю, хотя несколько других вьетнамских и сирийских летчиков тоже удостоились звания асов, летая на этом истребителе.

Самолеты МиГ-21 часто применялись в войнах на Ближнем Востоке. Бомбардировщики Армии обороны Израиля нанесли сокрушительный удар по египетским и сирийским истребителям МиГ-21 в ходе первых боев Шестидневной войны. МиГ-21 сражались с израильскими истребителями в Войне на истощение, в арабо-израильской войне и войне в Ливане, понеся тяжелые потери от выдающихся израильских летчиков. Однажды израильские истребители устроили засаду и уничтожили несколько МиГ-21, управляемых советскими пилотами.

Успехи западных самолетов в противостоянии МиГ-21 на Ближнем Востоке, а также в Анголе заставили многих прийти к выводу, что советские истребители уступают западных аналогам. Однако проводить такие сравнения трудно из-за разницы в уровне подготовки летчиков. Когда уровень подготовки был приблизительно одинаковым, МиГ-21 действовали весьма достойно. К примеру, индийские МиГ-21 принимали участие в индо-пакистанской войне 1965 года, показали хорошие результаты в войне 1971 года и в Каргильском конфликте. Они также продемонстрировали свою эффективность в войне между Ираном и Ираком.

Модернизация

Количество эксплуатируемых МиГ-21 стало сокращаться в конце 1980-х годов и в начале 1990-х, когда им на смену стали приходить более современные модели, и когда распад Советского Союза привел к резкому уменьшению военной мощи России. Сателлиты Советского Союза тоже ощутили последствия этого распада и больше не могли позволить себе держать эти самолеты на вооружении. Но многие страны по-прежнему используют МиГ-21 и его китайские аналоги.

МиГ-21 в настоящее время находится на вооружении в 18 армиях мира, в том числе, у двух членов НАТО (Румыния и Хорватия). С 1960 года МиГ-21 состоял на вооружении армий примерно 40 стран (сосчитать их точно довольно трудно, потому что некоторые страны прекращали свое существование, а их МиГи продолжали летать). Китайские истребители J/F-7 остаются на вооружении в 13 странах. Китай, Россия и Украина до сих пор осуществляют ремонт и модернизацию действующих самолетов. С изобретением 3D-печати сегодняшним владельцам МиГ-21 будет проще их обслуживать, поскольку они сами смогут производить необходимые запчасти и проводить модернизационные работы.

Находящиеся сегодня на вооружении МиГ-21 сильно отличаются от того истребителя, который был построен в 1959 году. Они оснащены совершенно другими, более сложными системами вооружений, в том числе, ракетами Р-60 класса "воздух-воздух", Magic 2 и Python III. Это делает их гораздо более смертоносными по сравнению с советскими предшественниками. Кроме того, они оснащены более совершенным электронным оборудованием и системами связи, что позволяет им доставлять к цели высокоточные управляемые боеприпасы.

Останется ли МиГ-21 на вооружении до 2059 года?

Китай прекратил выпуск J-7, а это значит, что с линии сборки сошел последний вариант МиГ-21. Хорватия и Румыния снимут с вооружения МИГ-21 в течение пяти лет. После нескольких аварий Индия тоже откажется от своих МиГ-21 (в том случае, если ей удастся купить или самостоятельно создать замену). Китайские J-7 сейчас используются по большей части в учебных целях.

Однако все это вовсе не значит, что МиГ-21 пришел конец. Множество модификаций J-7 и F-7 довольно современны и могут остаться на вооружении еще длительное время. Бангладеш приобрела последнюю партию J-7 в 2013 году, и ближайшее время замена ему не потребуется. Вооруженным силам многих стран попросту не нужны более сложные и дорогостоящие самолеты, чем МиГ-21. Вероятнее всего, ни одной модели истребителя не удастся дожить до 100 лет (хотя у В-52 есть определенные шансы на это до окончательного списания). Но МиГ-21 легко может отметить шестидесятую и даже семидесятую годовщину с момента своего создания. Он остается одним из самых легендарных истребителей сверхзвуковой эпохи.

Роберт Фарли часто публикует статьи в издании The National Interest. Он автор книги The Battleship Book. Фарли преподает в Паттерсоновской школе дипломатии и международной торговли (Patterson School of Diplomacy and International Commerce) при Университете Кентукки. Его сфера специализации включает военную доктрину, национальную безопасность и морские дела.

