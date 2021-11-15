В Минобороны заявили об угрозе региональной безопасности в Черном море из-за США и НАТО

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Агрессивная военная активность США и стран НАТО в Черноморском регионе несет угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что минобороны РФ продолжает отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США в Черноморском регионе.

"Ничем не спровоцированная агрессивная военная активность США и стран НАТО в Черноморском регионе и втягивание в нее причерноморских государств несет угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности", - говорится в сообщении.