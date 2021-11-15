"Ростех" представил парфюм, посвященный истребителю пятого поколения Checkmate

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Ростех" создал парфюм, посвящённый российскому истребителю пятого поколения Су-75 (Checkmate), соответствующий видеоролик опубликован на официальном YouTube-канале госкорпорации.

Как уточнили в пресс-службе "Ростеха", аромат будет выпущен ограниченной серией в преддверии выставки Dubai Airshow 2021, которая пройдёт с 14 по 18 ноября.

Из видеоролика можно сделать вывод, что крышка флакона будет выполнена в форме шахматного коня. Другие детали проекта не раскрываются.

Премьера Су-75 состоялась на авиасалоне "МАКС 2021" в подмосковном Жуковском в июле, где новейшую машину представили в виде прототипа под названием Checkmate (англ. "Шах и мат"). На Dubai Airshow 2021 самолет впервые покажут за рубежом.

При его проектировке использовались наработки по истребителю Су-57. Внешне они также похожи, но Checkmate будет существенно легче за счет установки только одного двигателя. Самолет будет выполнен по технологии "стелс", получит внутрефюзеляжные отсеки вооружения, новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами. Су-75 может развивать скорость до 1,9 тысячи километров в час, а его боевой радиус составляет 3 тысячи километров. Собирать самолет будут на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ). Его первый полет запланирован на 2023 год, а серийное производство - на 2025-й.