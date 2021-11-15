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Раскрыт готовящийся Россией для США сценарий армагеддона

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Источник изображения: Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Самым опасным российским беспилотным аппаратом станет автономная подводная ядерная торпеда «Посейдон», которая будет принята на вооружение в 2027 году. Сценарий армагеддона, который Россия готовит для США, раскрывает американское издание 19FortyFive.

«Разработка оружия ведется всего несколько лет, и оно уже пугает. Подводный дрон, запускаемый с подводной лодки, оснащен ядерной боеголовкой мощностью до двух мегатонн», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что торпеда оснащена ядерной энергоустановкой, которая обеспечит подводному аппарату практически неограниченный радиус действия. Согласно публикации, «Посейдон» способен пересекать Атлантический океан и поражать прибрежные города США.

Всего Северный флот России может получить 16 таких торпед.

Согласно 19FortyFive, стратегические торпеды уничтожить намного труднее, чем наземные пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет.

В августе американское издание USNI News заметило, что на снимке из космоса компании Maxar Technologies, демонстрирующем океанографическое исследовательское судно «Академик Александров» проекта 20183 в Северодвинске (Архангельская область), можно рассмотреть изделие, по габаритам напоминающее российскую торпеду апокалипсиса — ядерный подводный беспилотник «Посейдон» 2М39.

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Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Проекты
20180
БПЛА
СФ
Ядерный щит
ЯЭУ
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