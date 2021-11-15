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Индонезия заплатит за корейские истребители «натурой»

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Источник изображения: warspot.ru

Индонезия официально вернулась в южнокорейскую программу создания многоцелевого истребителя. Вчера, 12 ноября, портал janes.com сообщил о том, что Минобороны Индонезии подтвердило своё обязательство профинансировать 20% затрат на разработку KF-21/IF-X.

Джакарта претендует на двадцатипроцентную долю в проекте стоимостью 6,7 млрд долларов, в рамках которого она получит прототип и технологию для производства более 50 самолётов в Индонезии. Платежи рассчитаны на следующие пять лет. При этом 30% от своего вклада Индонезия оплатит в натуральной форме. Ранее Индонезия намеревалась купить истребители у России, произведя 50% оплаты в натуральной форме, но после подписания соглашения в 2018 году дальше дело не пошло.

Первый прототип корейского истребителя KF-21 Boramae

Источник изображения: koreaaero.com

Индонезия вошла в программу создания истребителя KFX/IFX в 2012 году, но позже просрочила несколько платежей, а в 2020 году вернула своих инженеров на родину якобы из-за пандемии COVID-19. За это время Южная Корея построила первый прототип самолёта, названного KF-21 Boramae, и готовит его к лётным испытаниям. Позже стало известно, что 32 индонезийских инженера вернулись в Южную Корею.

Корейский KF-21 оснащён двумя двигателями. Имея длину фюзеляжа 16,9 м, ширину 11,2 м и высоту 4,7 м, он аналогичен по габаритам истребителю F-18. В заявленных характеристиках указывается, что максимальная скорость самолёта составит 1,81 Маха (2200 км/ч), дальность — 2900 км, полезная нагрузка — 7,7 т.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
Южная Корея
Продукция
F-18
Проекты
2020-й год
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