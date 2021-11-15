С-550: неизвестное оружие, о котором говорил Шойгу

Российская С-550 станет первым в мире комплексом противокосмической обороны

Новая разработка российского военно-промышленного комплекса - зенитная ракетная система С-550 - может стать первым в мире комплексом противокосмической обороны и будет специализироваться в том числе на перехвате баллистических ракет разной дальности. С-550 создают на основе С-500 "Прометей", самой современной из российских систем ПВО-ПРО.

На этой неделе министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в России разрабатывается новая зенитная ракетная система С-550. Особый акцент на важности ускоренного развития отечественных систем ПВО-ПРО до этого делал президент Владимир Путин. Заявление Шойгу стало первым упоминанием С-550.

РИА "Новости" удалось узнать от нескольких источников в оборонно-промышленном комплексе, что в разработке С-550 речь идет о первой в мире мобильной специализированной системе противоракетной (ПРО) и противокосмической обороны, способной уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты.

С-550 создается на основе ЗРС нового поколения С-500 «Прометей», поставки которых уже начались в ВС России. Специализацией нового комплекса станет противоракетная и противокосмическая оборона. Разработка находится уже на продвинутом этапе.

"Ее возможности по перехвату боевых блоков баллистических ракет различной дальности, прежде всего межконтинентальных, а также средств космического нападения будут на порядок выше, чем у С-400 и С-500, а также американских систем ПРО THAAD и Aegis с ракетами SM-3Block llB", - заявил собеседник агентства.

Информации о предполагаемых характеристиках и возможностях С-550 пока нет. В это же время, как пишет "Военное обозрение", эксперты уже обсуждают, в чем будет заключаться отличие этой модели от "Прометея". Не исключено, что С-550 получат новейшие двигатели, благодаря чему станет возможно расширить область применения комплекса. Также обсуждается вариант с новым видом топлива и перспективных компьютерных систем анализа траекторий полета ракет противника.

Официального подтверждения или опровержения эти данные не имеют.

Ранее также российский военный эксперт Алексей Леонков выдвинул мнение, что С-550 могут прийти на смену ряду уже находящихся на вооружении комплексов ПВО, включая С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф".

"Думаю, что С-550 будет улучшенной версией С-400 с большим количеством ракет, с большей возможностью обстрела воздушных целей", - приводит его слова РИА "Новости" Леонкова, добавившего, что, по всей видимости, С-500 все-таки останется самой развитой и современной из российских систем ПВО-ПРО.

Вместе с этим СМИ стало известно, что С-550 разрабатывался еще Советским Союзом в 1980-х. Этот проект, как и многие другие, впоследствии был заморожен в в соответствии с советско-американскими военными соглашениями в конце "холодной" войны. Неизвестно, являются ли новые С-550 перезапуском уже существовавшего ранее проекта, или в целом будут представлять другой комплекс с аналогичным названием.

Судя по всему, С-550 будет модернизирован под конкретные задачи и отличаться дополнительными боевыми характеристиками. В отличие от С-500, который представляет собой универсальную систему перехвата, способную поражать баллистические, крылатые ракеты, а также аэродинамические цели в зоне полного обзора на 360 градусов. Радиус действия "Прометея" составляет около 600 км, комплекс уже прошел государственные испытания и вышел на первый поставки. В ближайшие годы планируется продажа образцов дружественным странам.

Евгений Одинцов