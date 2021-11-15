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РИА Новости

В Росгвардии рассказали о новой машине для РХБЗ, собирающей пробы автоматически

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Передача проб в передвижную лабораторию
Передача проб в передвижную лабораторию.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Подразделения радиационной, химической и биологической защиты Росгвардии примут на вооружение новую бронемашину, которая в автоматизированном режиме будет проводить замеры показателей окружающей среды без выхода людей в зараженную атмосферу, рассказал в интервью РИА Новости начальник отдела РХБЗ Росгвардии Сергей Богданов.

"К приему на снабжение готовится бронированная машина РХБ разведки. Эксплуатация этого образца позволит в автоматизированном режиме проводить замеры и брать пробы без выхода расчета машины в зараженную атмосферу", - рассказал Богданов.

Он добавил, что ведомство постоянно совершенствует имеющие средства защиты органов дыхания и новые методики борьбы с коронавирусом.

Читайте полный текст интервью >>

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