Войти
Интерфакс-АВН

Вертолетчики Балтфлота провели учения по поиску подлодки в Балтийском море

241
0
0
Ка-27М
Ка-27М.
Источник изображения: © Вадим Савицкий/ТАСС

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Экипажи корабельных вертолетов Ка-27 провели учения по поиску подлодок условного противника в Балтийском море, сообщает пресс-служба Балтийского флота (БФ) в субботу.

"Экипажи корабельных вертолётов Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах отработали слаженность действий в составе пар в различных метеоусловиях. Противолодочники выполнили задачи по поиску, обнаружению, слежению и уничтожению подводных лодок условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели провели тренировки на земле и над поверхностью моря по спасению терпящих бедствие людей, а также обеспечили десантирование специалистов спасательных парашютно-десантных групп морской авиации флота.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-27
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
16.06.2021
Фрегат Северного флота "Адмирал флота Касатонов" завершил межфлотский переход и прибыл в Кронштадт
30.12.2020
Отряд кораблей Балтийского флота зашел в Средиземное море
21.12.2020
Субмарина "Дмитров" отработала на Балтике установку минных заграждений и уход от противолодочных вертолётов
17.12.2020
Подлодка Балтфлота отработала погружение на максимальную глубину
15.12.2020
NI назвал новые корветы будущим ВМФ России
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:17
  • 2
Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21
  • 15.11 10:09
  • 1
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку