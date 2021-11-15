Вертолетчики Балтфлота провели учения по поиску подлодки в Балтийском море

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Экипажи корабельных вертолетов Ка-27 провели учения по поиску подлодок условного противника в Балтийском море, сообщает пресс-служба Балтийского флота (БФ) в субботу.

"Экипажи корабельных вертолётов Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах отработали слаженность действий в составе пар в различных метеоусловиях. Противолодочники выполнили задачи по поиску, обнаружению, слежению и уничтожению подводных лодок условного противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели провели тренировки на земле и над поверхностью моря по спасению терпящих бедствие людей, а также обеспечили десантирование специалистов спасательных парашютно-десантных групп морской авиации флота.