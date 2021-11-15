Сергей Богданов: COVID серьезно изменил работу бойцов химзащиты Росгвардии

У подразделений радиационной, химической и биологической защиты Росгвардии с момента, как в России разразилась пандемия COVID-19, прибавилось работы, но в войсках борьбу с вирусом воспринимают в том числе и как ценный опыт. О том, как специалисты РХБ защиты Росгвардии помогают гражданам в борьбе с пандемией, какие задачи стоят перед подразделениями и о новых образцах военной техники в интервью РИА Новости рассказал начальник отдела радиационной, химической и биологической защиты Росгвардии полковник Сергей Богданов. Беседовал Кирилл Рубцов.

— Сергей Анатольевич, какую роль подразделения и воинские части радиационной, химической и биологической защиты (РХБ защиты) Росгвардии играют в повседневной деятельности войск ведомства?

— Подразделения РХБ защиты привлекаются к выполнению войсками самого широкого спектра задач, включая участие в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности международных мероприятий. Наши специалисты проводят мониторинг РХБ обстановки внутри страны, обследуют объекты на наличие радиоактивных, токсичных химических веществ и биологических средств.

Пандемия коронавируса внесла значительные изменения в нашу жизнь – появился целый ряд задач по борьбе с распространением инфекции. Специалисты РХБ защиты Росгвардии с 2019 года проводят профилактическую дезинфекцию территорий военных городков, автомобильной и авиационной техники.

Кроме того, наши бойцы проводят обработку домов военнослужащих и сотрудников Росгвардии, а также прилегающую к ним территорию, например, детские площадки, подъезды и территорию рядом. По заявкам глав администраций занимаемся обработкой объектов социальной инфраструктуры: детских площадок, автобусных остановок, больниц, школ.

Ежедневно от подразделений РХБ защиты для дезинфекции привлекается 200-300 военнослужащих, до 35 единиц специальной техники и используется до 150 комплектов специальной обработки.

В период пандемии подразделения РХБ защиты Росгвардии провели более 2,3 миллиона дезинфекционных мероприятий по обработке ведомственной автомобильной техники, свыше 1,5 тысяч – по обработке авиационной техники и осуществили дезинфекцию 300 миллионов квадратных метров помещений, в том числе гражданской инфраструктуры.

Можно говорить о том, что, проводя комплекс профилактических мероприятий, мы, во-первых, снизили угрозу заражения COVID-19 среди военнослужащих, сотрудников Росгвардии и членов их семей, и , во-вторых, наши специалисты получили хорошую практику в ходе выполнения поставленных задач.

— К каким боевым задачам привлекаются специалисты РХБ защиты Росгвардии? Участвуют ли они в контртеррористических операциях?

— Да, конечно: мы работаем в том числе и на территории Северо-Кавказского региона, наши специалисты участвуют в контртеррористических операциях. За мужество, проявленное при выполнении служебно-боевых задач, награждены государственными наградами свыше 75 военнослужащих, в том числе орденом Мужества посмертно – девять человек.

Служба РХБ защиты также оказывает существенную помощь подразделениям тыла. Так, дезинфекционные автомобили ДДА-66 и авторазливочные станции АРС-14 с высокой эффективностью применяются для обслуживания личного состава и доставки воды в полевых условиях.

— Какие новшества служба РХБ защиты вносит в борьбу с COVID-19?

— Службами РХБ защиты Северо-Западного, Сибирского и Восточного округов Росгвардии проведена работа по внедрению новых средств для проведения дезинфекции.

В том числе были разработаны и изготовлены "дезинфекционный барьер" – для обработки автомобилей, а также "дезинфекционный тоннель" – уже для санитарной обработки личного состава. В данный момент подразделения РХБ защиты продолжают накапливать ценный практический опыт, участвуя в мероприятиях по предотвращению распространения COVID-19.

— Как готовят кадры для службы в РХБЗ?

— Младших специалистов в наши подразделения готовят в учебном батальоне войсковой части Южного округа войск Росгвардии, где создана современная учебно-материальная база и подобран преподавательский состав. Для военнослужащих-срочников занятия проводятся в течение четырех месяцев обучения, для контрактников – двух с половиной месяцев.

Офицерский состав готовят на базе Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко Министерства обороны РФ.

— Какую новую технику планирует на прием к снабжению Отдел РХБ защиты Росгвардии?

— В настоящее время подразделения РХБ защиты Росгвардии оснащены самыми современными образцами техники, которая позволяет на высоком уровне выполнять все поставленные задачи. Например, к приему на снабжение готовится бронированная машина РХБ разведки. Эксплуатация этого образца позволит в автоматизированном режиме проводить замеры и брать пробы без выхода расчета машины в зараженную атмосферу.

Кроме того, мы постоянно совершенствуем имеющиеся средства защиты органов дыхания, позволяющих выполнять задачи на территориях, зараженных различными токсическими веществами. Конечно, продолжается совершенствование методов профилактики и дезинфекции различных объектов в связи с пандемией коронавируса.