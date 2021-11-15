Войти
ТАСС

Замминистра обороны РФ Евкуров поздравил Рязанское училище с годовщиной со дня основания

297
0
0
Юнус-Бек Евкуров
Юнус-Бек Евкуров.
Источник изображения: ТАСС

Он отметил, что залогом дальнейшего развития и успеха вуза являются передача из поколения в поколение традиций, которыми гордится училище

РЯЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поздравил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии Василия Маргелова (РВВДКУ) со 103-й годовщиной его образования.

"Кузница кадров Воздушно-десантных войск (ВДВ) и войск специального назначения по праву гордится героическими страницами своей истории, особое внимание училищу всегда уделяет министр обороны. Его решением главное учебное заведение ВДВ оснащается лучшей материально-технической базой, новейшими средствами обучения и современной инфраструктурой", - сказал он. "Залогом дальнейшего развития и успеха нашего вуза являются передача из поколения в поколение традиций, которыми гордится училище, и эффективное использование передовой системы обучения и воспитания, отвечающей современным требованиям", - отметил в своем выступлении замглавы военного ведомства.

Выступая на митинге, командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил ветеранов, курсантов, профессорско-преподавательский состав училища с праздником. "Рязанское десантное училище - это сердце ВДВ, источник воли, мужества, героизма, знаний и профессионализма - всех лучших качеств русского офицера", - сказал он. Среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза и 85 Героев Российской Федерации, отметил командующий.

По его словам, за годы своего существования училище подготовило десятки тысяч профессиональных кадров, воспитало не одно поколение офицеров и генералов, которые объединены одним девизом: "Никто, кроме нас!". "Сегодня воспитанники прославленного учебного заведения достойно продолжают традиции русского воинства, заложенные нашими предками. Они честно и добросовестно выполняют свой воинский долг, обеспечивая безопасность России и укрепляя ее авторитет", - сказал он. "Цель училища - это воспитание нового поколения руководящего состава любого уровня, способного в самые короткие сроки решать поставленные задачи любой сложности и готового пожертвовать собою, выполняя долг. Все это по плечу только людям сильным духом, способным не по принуждению, а по убеждению служить Родине" - подчеркнул командующий.

"Хочу выразить особые слова благодарности в целом Воздушно-десантным войскам, так как и в 1992 году, и в 2008 году десантники спасали народ Южной Осетии", - отметил выступивший на митинге выпускник училища президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

В торжественном мероприятии, посвященном 103-й годовщине образования РГВВДКУ, приняли участие выпускники училища, командующие ВДВ и начальники РВВДКУ разных лет, представители руководства Рязанской области, ветеранских и общественных организаций, жители Рязани.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Южная Осетия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
Похожие новости
26.04.2021
Получит ли Северный флот своих десантников
23.09.2019
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
10.04.2013
Информация как стратегический ресурс
25.03.2013
Загадка неправильной "Рыси"
22.09.2010
Задача - догнать и перегнать конкурентов
09.10.2008
Новое оружие будет!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.11 10:17
  • 2
Mubadala может начать производство композитных деталей для МС-21
  • 15.11 10:09
  • 1
Россию обвинили в разрезании подводных кабелей у берегов Норвегии
  • 15.11 10:03
  • 1
Сбежавших из Крыма украинских адмиралов оставили без жилья
  • 15.11 09:55
  • 2
Коллектив 48 ЦНИИ Минобороны России удостоен награды за участие в разработке первой в мире вакцины от коронавируса
  • 15.11 09:54
  • 2
Военные создали образцы БАДов для профилактики коронавируса
  • 15.11 09:46
  • 1
Миротворцы шести стран освободили захваченный "боевиками" поселок на учениях ОДКБ в Казани
  • 15.11 09:40
  • 1
Москва и Минск подписали в 2021 году контракты на поставку авиации и средств ПВО
  • 15.11 09:37
  • 1
Ограничений на ВТС с Ираном нет, РФ готова к различным вариантам сотрудничества - глава ФСВТС
  • 15.11 09:30
  • 292
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 15.11 09:29
  • 34
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 15.11 09:22
  • 1
В 2021 году РФ заключила новые оружейные контракты на более $10 млрд - глава "Рособоронэкспорта"
  • 15.11 08:30
  • 11
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 15.11 08:06
  • 1
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 15.11 07:59
  • 2
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 15.11 07:56
  • 1
«В крайне напряженных условиях»: как США выиграли марсианскую гонку