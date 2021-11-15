Замминистра обороны РФ Евкуров поздравил Рязанское училище с годовщиной со дня основания

Он отметил, что залогом дальнейшего развития и успеха вуза являются передача из поколения в поколение традиций, которыми гордится училище

РЯЗАНЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров поздравил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии Василия Маргелова (РВВДКУ) со 103-й годовщиной его образования.

"Кузница кадров Воздушно-десантных войск (ВДВ) и войск специального назначения по праву гордится героическими страницами своей истории, особое внимание училищу всегда уделяет министр обороны. Его решением главное учебное заведение ВДВ оснащается лучшей материально-технической базой, новейшими средствами обучения и современной инфраструктурой", - сказал он. "Залогом дальнейшего развития и успеха нашего вуза являются передача из поколения в поколение традиций, которыми гордится училище, и эффективное использование передовой системы обучения и воспитания, отвечающей современным требованиям", - отметил в своем выступлении замглавы военного ведомства.

Выступая на митинге, командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков поздравил ветеранов, курсантов, профессорско-преподавательский состав училища с праздником. "Рязанское десантное училище - это сердце ВДВ, источник воли, мужества, героизма, знаний и профессионализма - всех лучших качеств русского офицера", - сказал он. Среди выпускников училища 53 Героя Советского Союза и 85 Героев Российской Федерации, отметил командующий.

По его словам, за годы своего существования училище подготовило десятки тысяч профессиональных кадров, воспитало не одно поколение офицеров и генералов, которые объединены одним девизом: "Никто, кроме нас!". "Сегодня воспитанники прославленного учебного заведения достойно продолжают традиции русского воинства, заложенные нашими предками. Они честно и добросовестно выполняют свой воинский долг, обеспечивая безопасность России и укрепляя ее авторитет", - сказал он. "Цель училища - это воспитание нового поколения руководящего состава любого уровня, способного в самые короткие сроки решать поставленные задачи любой сложности и готового пожертвовать собою, выполняя долг. Все это по плечу только людям сильным духом, способным не по принуждению, а по убеждению служить Родине" - подчеркнул командующий.

"Хочу выразить особые слова благодарности в целом Воздушно-десантным войскам, так как и в 1992 году, и в 2008 году десантники спасали народ Южной Осетии", - отметил выступивший на митинге выпускник училища президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

В торжественном мероприятии, посвященном 103-й годовщине образования РГВВДКУ, приняли участие выпускники училища, командующие ВДВ и начальники РВВДКУ разных лет, представители руководства Рязанской области, ветеранских и общественных организаций, жители Рязани.