Путин прокомментировал слова Лукашенко о патрулировании российской и белорусской авиации

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о патрулировании российской и белорусской авиации, заявил, что Москва и Минск проводят плановые учения на постоянной основе, и стратегическая авиация регулярно летает и по своим маршрутам.

Лукашенко ранее заявил, что российская и белорусская авиация будут мониторить границу с Польшей, странами Балтии, Украиной.

"Ну не то, чтобы обратился. Стратегическая авиация - она для решения подобных кризисов ничего сделать не может. У нас проводятся плановые учения с белорусскими коллегами, мы делаем это на постоянной основе", - сказал он в интервью на канале "Россия 24".

"Наши западные партнеры проводят учения постоянно. На регулярной и на нерегулярной основе. Внеплановые различного рода. Мы тоже делаем это. И наша стратегическая авиация регулярно тоже летает и по своим маршрутам патрулирования, факт присутствия нашей стратегической авиации обозначен", - добавил он.