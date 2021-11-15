«Георгий Курбатов» успешно справляется даже с «умными» морскими минами

Новейший корабль противоминной обороны провел учения в Балтийском море.

На первом этапе учений экипаж морского тральщика «Георгий Курбатов» с помощью гидроакустических средств обнаружил «плавающую мину». После чего – успешно ее уничтожил.

Следующим этапом учений стало уничтожение воздушной мишени, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

Для поражения обеих целей применялись 14,5-миллиметровая тумбовая пулеметная установка и зенитная артиллерийская установка АК-306.

Первый подъем флага на новейшем корабле противоминной обороны «Георгий Курбатов» проекта 12700 состоялся 19 августа в Балтийске. В ближнесрочной перспективе для ВМФ будет построена серия из нескольких десятков таких морских тральщиков.

Корабли данного проекта предназначены для борьбы в том числе с так называемыми «умными» морскими минами, которые «Георгий Курбатов» может обнаруживать как в воде, так и в морском грунте. Проектирует их ЦМКБ «Алмаз», строит – Средне-Невский судостроительный завод.

Проект 12700 имеет самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. Благодаря этому корпус более прочен, срок его службы дольше и при этом масса – значительно меньше.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)