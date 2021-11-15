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Российская газета

Комплекс С-550 станет первой в мире мобильной специальной системой ПРО

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Источник изображения: Минобороны РФ

Разрабатываемая в России зенитная ракетная система С-550 станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной и противокосмической обороны. Основой для нового ЗРК является система С-500 "Прометей".

Как рассказал радио Sputnik военный эксперт Алексей Леонков, С-550 "видит" весь комплекс современных целей, в том числе малой заметности - стелс и гиперзвуковых.

А по данным РИА Новости, возможности С-550 по перехвату боевых блоков баллистических ракет различной дальности, а также средств космического нападения будут на порядок выше, чем у С-400 и С-500, а также американских систем ПРО - THAAD и Aegis с ракетами SM-3Block llB.

Справка "РГ"

С-500 - комплекс дальнего действия и высотного перехвата с высоким потенциалом противоракетной обороны. "Прометей" поражает не только баллистические, но и аэродинамические цели, и крылатые ракеты в радиусе около 600 километров.


Николай Грищенко

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