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Известия.ru

Два ракетоносца Ту-160 совершили тренировочные полеты над северными морями

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации РФ выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом 13 ноября сообщили в Минобороны России.

Как отметили в министерстве, продолжительность полета составила около 15 часов. При этом экипажи дальней авиации выполняли дозаправку в воздухе.

Во время полета ракетоносцы сопровождали самолеты МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота. Кроме того, на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — заявила пресс-служба МО.

11 ноября два Ту-160 ВКС РФ выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии, было отработано их прикрытие Су-30СМ белорусских ВВС. Продолжительность полета составила 4 часа 36 минут. За это время стратегические ракетоносцы преодолели более 3 тыс. км.

До этого, 27 октября, сообщалось, что два российских ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении МиГ-31 пролетели плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана.

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