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Российская газета

Британские истребители вплотную приблизились к российским Ту-160

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны России

Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый 15-часовой полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей.

На отдельных участках маршрута российские самолеты сопровождали британские истребители Eurofighter Typhoon. Они двигались параллельными курсами, вплотную приближаясь к бомбардировщикам. Речь идет о дистанции всего в несколько десятков метров, рассказали в Минобороны РФ.

Экипажи дальней авиации произвели дозаправку в воздухе. "Все полеты самолетов Воздушно-космических сил выполняются в строгом соответствии с международными правилами", - добавили в российском военном ведомстве.


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Великобритания
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EF-2000
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