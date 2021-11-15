Новейшие беспилотники "Орион" оснастят системой радиоэлектронной борьбы

Работу по оснащению беспилотников данной системой ведут специалисты АО "Кронштадт"

ДУБАЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Специалисты АО "Кронштадт" ведут работу по оснащению беспилотников "Орион" системой радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор АО "Кронштадт" Сергей Богатиков в преддверии международного авиасалона Dubai Airshow 2021, который пройдет с 14 по 18 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Мы над этим работаем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда начнется оснащение беспилотников системами РЭБ.

"Орион" - средневысотный беспилотный комплекс большой продолжительности полета, максимальная взлетная масса которого составляет 1 т, а максимальная масса полезной нагрузки - 200 кг. По данным "Рособоронэкспорта" (входит в госкорпорацию "Ростех"), беспилотник на сегодняшний день предлагается на экспорт в варианте воздушного разведчика. В то же время в российские вооруженные силы комплекс поступает в ударном варианте.

АО "Кронштадт" является предприятием полного производственного цикла по созданию беспилотников от их проектирования до испытаний и сертификации. С момента своего создания в 1991 году предприятие (прежнее название ЗАО "Транзас") специализировалось на разработке бортовых, наземных и морских систем, тренажеров военной техники и интерактивных комплексов. Предприятие разработало БЛА "Орион-Э", "Сириус" и ряд других аппаратов.

Dubai Airshow является одной из крупнейших международных авиационно-космических выставок и проводится в ОАЭ один раз в два года. Россия принимает участие в ней с 1993 года.