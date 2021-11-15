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ТАСС

Российские саперы обезвредили в Нагорном Карабахе свыше 26 тыс. боеприпасов за год

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Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Очищено от взрывоопасных предметов более 2,3 тыс. га территории

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе в ходе гуманитарного разминирования местности уничтожили за год более 26 тыс. взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Всего с 23 ноября 2020 года подразделениями гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента было очищено от взрывоопасных предметов более 2,3 тыс. га территории, а также 683 км дорог и около 2 тыс. зданий. Всего обнаружено и обезврежено более 26 тыс. боеприпасов", - сказал представитель российского миротворческого контингента Илья Столичный, слова которого приводятся в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что при разминирования местности в окрестностях села Баллыджа Аскеранского района российские саперы обнаружили и идентифицировали неизвлекаемую противопехотную мину нажимную ПМН-1. "Командиром было принято решение об ее уничтожении накладным зарядом на месте. Данный взрывоопасный предмет представляет собой вторую степень опасности и должен уничтожатся на месте обнаружения", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что при очистке местности российские саперы применяли новейшие уникальные средства инженерной разведки и защиты, в числе которых селективные миноискатели ИМПС-2, защитные костюмы сапера ОВР-2 "Сокол", искатели неконтактных взрывных устройств "Коршун". В труднодоступной местности со сложным рельефом были задействованы расчеты минно-разыскных собак.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.

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