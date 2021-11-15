"Вертолеты России" подписали контракт на участие в создании китайского тяжелого вертолета AHL

8 ноября 2021 года Президент Российской Федерации Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором АО "Вертолёты России" Андреем Богинским, во время которой Андрей Богинский сообщил, что 25 июня 2021 года "Вертолёты России" подписали контракт на участие в создании перспективного китайского тяжелого транспортного вертолета AHL , разрабатываемого китайской государственной компанией AVICOPTER (AVIC Helicopter Co., Ltd., вертолетостроительный дивизион китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC).

Модель перспективного китайского тяжелого транспортного вертолета AHL в экспозиции авиационно-космической выставки China Airshow 2021 в Чжухае, октябрь 2021 года (с) via Телеграм-канал Dambiev

Дословно А. Богинский заявил на встрече с В.В. Путиным:

А.Богинский: <...> Следующий проект, Владимир Владимирович, о котором хотел бы Вам доложить. В 2008 году началось обсуждение этого проекта с нашими китайскими товарищами.

В.Путин: Тяжёлого вертолёта?

А.Богинский: Вертолёт, да. В 2016 году в ходе Вашего визита в Пекин было подписано межправсоглашение. С 2008 года шли интенсивные переговоры, и 25 июня текущего года мы подписали контракт.

Соответственно, мы будем разрабатывать только часть агрегатов - это будет трансмиссия, рулевой винт и противообледенительная система, плюс накачка ресурса для этого вертолёта. Проект достаточно большой, примерно на 13 лет. Будут вестись работы, поэтому, конечно, для нас, особенно для молодёжи, - серьёзный проект, над которым мы можем долго работать и в том числе приобрести дополнительные навыки и компетенции.

Со стороны bmpd напомним, что программа создания перспективного китайского тяжелого транспортного вертолета Advanced Heavy Lifter (AHL) осуществляется AVIC минимум с 2006 года, и с 2008 года с российской стороной велись переговоры об участии. Российская сторона изначально претендовала на фактически головную роль в этой программе, по сути предлагая китайской стороне "разработать вертолет за китайские деньги" с полноценным совместным производством. По известным данным, фактически китайской стороне предлагалось создание вертолета на основе проекта вертолета 30-тонного класаса веса Ми-46, разрабатывавшегося в 1980-е годы для замены вертолета Ми-6.

В последующем российская сторона уже более осторожно предлагала "совместную разработку" вертолета, в рамках предварительных соглашений были выполнены совместные проработки. Однако в результате подписанных в мае 2015 года рамочного соглашения о сотрудничестве "Вертолётов России" и AVIC и подписанного в июне 2016 года российско-китайского межправительственного соглашения, AVIC получила полный контроль над программой, тогда как российская сторона была по сути низведена на роль подрядчика по разработке для AHL главного редуктора (трансмиссии), редуктора рулевого винта и самого рулевого винта и противообледенительной системы, а также проведения ресурсных испытаний. Соответствующий контракт был согласован AVIC (AVICOPTER) и "Вертолетами России" в октябре 2019 года, но еще два года "проходил процедуру одобрения в государственных органах КНР" и в результате был подписан только 25 июня 2021 года.

Неясно, получит ли российская сторона какую-либо долю в собственно серийном производстве AHL, - вероятно, скорее всего, право лицензионной сборки. Сертификация вертолета китайскими источниками весьма осторожно относится на 2032 год. Следует отметить, что, вопреки многочисленным публикациям в российских СМИ, проект AHL не имеет обозначение АС332 - под индексом АС332 в конце 2020 года AVIC представила новый коммерческий вертолет четырехтонного класса, представляющий собой дальнейшее развитие выпускаемого c 2016 года вертолета АС312 - гражданского варианта вертолета Z-9 (лицензионного французского Aérospatiale SA365N1 Dauphin 2, изготавливаемого предприятием Harbin Aircraft Industry Group (HAIG)).

На протяжении проработок максимальный взлетный вес транспортного вертолета AHL вырос с 30 тонн до примерно 42 тонн сейчас. Судя по демонстрировавшимся AVIC в последние годы моделям (фактически не меняющимся с 2018 года), вертолет сохраняет некую преемственность облика с проектом Ми-46, и, видимо, показывает, во что превратился бы Ми-46 в случае его реальной проработки. В последние годы максимальный вес полезной нагрузки AHL заявлялся 10 тонн в грузовой кабине и 15 тонн на внешней подвеске. Вертолет в китайском исполнении должен оснащаться двумя турбовальными двигателями АИ-136Т совместной разработки запорожских ГП "Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" имени академика А.Г.Ивченко" и ПАО "Мотор Сич", представляющими собой по сути доработанный двигатель Д-136, устанавливаемый на вертолеты Ми-26. Взлетная мощность АИ-136Т заявлена в 10000 л.с., максимальная - в 11400 л.с. "Мотор Сич" ранее сообщала, что ведет работы по двигателю АИ-136Т по прямому контракту с AVICOPTER. Стендовые испытания опытного образца АИ-136Т были начаты ГП "Ивченко-Прогресс" в январе 2017 года. Таким образом, по иронии, российская сторона будет разрабатывать редуктор для двигателей украинского производства.

Российская сторона предлагала для применения на AHL свой перспективный турбовальный двигатель ПД-12В в классе мощности 10-12 тысяч л.с., прорабатываемый пермским АО "ОДК-Авиадвигатель" на основе газогенератора нового двухконтурного турбореактивного двигателя ПД-14. В России двигатель ПД-12В позиционируется как прямая замена Д-136, в том числе для вертолетов Ми-26. Однако, учитывая неопределенность сроков реального создания ПД-12В, видимо, это предложение не вызвало большого интереса у китайской стороны, хотя в теории применение ПД-12В остается возможным для гипотетического российского варианта AHL. В то же время известные конфликты вокруг китайского участия в капитале "Мотор-Сичи" могут негативно повлиять на перспективы применения АИ-136Т в программе AHL.