«Роскосмос» выявил неисправность прибора автоматической станции «Луна-25»

Специалисты обнаружили неисправность во время испытаний доплеровского измерителя скорости и дальности (ДИСД-ЛР), предназначенного для обеспечения мягкой посадки космического аппарата «Луна-25». Об этом 13 ноября сообщили ТАСС в пресс-службе «Роскосмоса».

Отмечается, что в настоящее время в НПО им. С.А. Лавочкина, куда был поставлен прибор, совместно с его изготовителем АО «Концерн «Вега» проводятся его входной контроль, а также проверка работоспособности на маловысотном стенде.

«С учетом полученных замечаний исследование причин неисправности и их устранение, завершение входного контроля запланировано на 22 ноября 2021 года», — добавили в «Роскосмосе».

По информации источника агентства, неисправность прибора заключается в том, что он не показал «верные данные во время спуска с вышки».

3 ноября заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов сообщил о том, что датой отправки на естественный спутник Земли межпланетной автоматической станции «Луна-25» может стать 25 мая 2022 года.

5 октября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что автоматическая станция «Луна-25» будет запущена в июле 2022 года.

Изначально планировалось совершить запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный в октябре 2021 года, однако в августе в «Роскосмосе» сообщили о переносе сроков запуска на май 2022-го.

Тогда же сообщалось о необходимости проведения дополнительных исследований, в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне.

В пресс-службе Роскосмоса отмечали также, что проект откроет долгосрочную лунную программу, которая будет предусматривать миссии по изучению Луны с орбиты и поверхности, а также забор и возврат лунного грунта на Землю, а в перспективе и строительство посещаемой лунной базы и полномасштабное освоение спутника Земли, в том числе при сотрудничестве с Китайской национальной космической администрацией в рамках масштабного проекта по созданию Международной научной лунной станции.

Космический аппарат «Луна-25» состоит из двух основных частей, нижняя из которых представляет собой посадочное устройство в виде конструктива с посадочными «лапами» — опорами, обеспечивающими безопасное касание поверхности, а верхняя — является негерметичным приборным отсеком. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны.