Источники: новая ЗРС С-550 сможет уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550, разрабатываемая на базе С-500 "Прометей", станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной (ПРО) и противокосмической обороны, способной эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты, сообщили РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания 9 ноября сообщил, что в России разрабатывается новая зенитная ракетная система С-550. Какие-либо сведения о ней не приводились.
В настоящее время на вооружении России и США имеются специализированные системы ПРО, способные с высокой вероятностью сбивать боевые блоки МБР, но стационарного типа - противоракеты размещаются в шахтах.
Другой источник подтвердил эту информацию, добавив, что "разработка новой системы находится на продвинутом этапе".