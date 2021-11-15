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РИА Новости

Источники: новая ЗРС С-550 сможет уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты

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Учения войск ПВО
Учения войск ПВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Фомичев

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550, разрабатываемая на базе С-500 "Прометей", станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной (ПРО) и противокосмической обороны, способной эффективно уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты, сообщили РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания 9 ноября сообщил, что в России разрабатывается новая зенитная ракетная система С-550. Какие-либо сведения о ней не приводились.

В настоящее время на вооружении России и США имеются специализированные системы ПРО, способные с высокой вероятностью сбивать боевые блоки МБР, но стационарного типа - противоракеты размещаются в шахтах.

"Новая мобильная система разрабатывается как версия ЗРС С-500 и будет специализироваться на задачах противоракетной и противокосмической обороны. Ее возможности по перехвату боевых блоков баллистических ракет различной дальности, прежде всего межконтинентальных, а также средств космического нападения будут на порядок выше, чем у С-400 и С-500, а также американских систем ПРО - THAAD и Aegis с ракетами SM-3Block llB " - рассказал один из собеседников агентства.

Другой источник подтвердил эту информацию, добавив, что "разработка новой системы находится на продвинутом этапе".

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