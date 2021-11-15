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Интерфакс-АВН

Астронавты NASA 30 ноября выйдут в открытый космос для замены антенны

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Экипаж миссии Crew-3
Экипаж миссии Crew-3, который уже несколько недель ждет разрешения старта в карантине. Помимо технических проблем и превратностей погоды, запуск откладывался еще и из-за неуточненной медицинской проблемы с одним из астронавтов. Слева направо: астронавт ЕКА Матиас Маурер (Matthias Maurer), астронавты NASA Том Маршберн (Tom H Marshburn), Раджа Чари (Raja Chari) и Кайла Баррон (Kayla Barron).
Источник изображения: ©NASA, ESA, SpaceX

Вашингтон. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Астронавты NASA Томас Маршберн и Кайла Бэррон выйдут в открытый космос из Международной космической станции (МКС) во вторник, 30 ноября для замены неработающей антенны на одной из ферменных конструкций станции, сообщается на сайте NASA.

"Астронавты NASA Томас Маршберн и Кайла Бэррон выйдут из шлюза Quest около 7:10 (15:10 мск) по времени Восточного побережья США, чтобы заменить антенну, обеспечивающую связь в S-диапазоне, такой же антенной, расположенной на одной из ферменных конструкций станции", - говорится в сообщении NASA.

По плану, выход в открытый космос продлится около шести с половиной часов, в период которых астронавты будут работать у ферменной конструкции P1, где установлена антенна. Ассистировать им будет астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер, который будет управлять роботизированным манипулятором Canadarm-2 изнутри станции.

В NASA отмечают, что хотя антенна и перестала передавать сигналы на Землю с помощью Спутниковой системы сопровождения объектов и передачи данных (TDRSS), сбой не сильно влияет на работу станции. Для полной уверенности в достаточности связи на станции космическое управление приняло решение заменить неработающую антенну.

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Страны
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Проекты
TDRSS
МКС
Робот
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