Побывавший в суборбитальном полете турист разбился на самолете

Вице-президент французской компании Dassault Systemes Глен де Ври погиб при крушении небольшого самолета Cessna-172 в штате Нью-Джерси, США. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает компания Blue Origin, которая отправила в октябре ракету New Shepard в суборбитальный полет, в том числе, с де Ври на борту.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs — Blue Origin (@blueorigin) November 12, 2021

«Мы разбиты известием о неожиданной гибели Глена де Ври. Он привнес так много жизненной энергии в работу компании и для своих товарищей по полету. Его страстью к полетам, благотворительной деятельностью и увлеченностью делом будут восхищаться», — сообщается в Twitter компании.

Как передает в пятницу телекомпания CBS, в результате авиакатастрофы погибли два человека: помимо де Ври в самолете находился пассажир, 54-летний Томас Фишер. По информации CBS, бизнесмен был пилотом-любителем.

Телеканал отметил, что самолет, которым управлял де Ври, направлялся из аэропорта округа Эссекс в аэропорт округа Сассекс. В ходе полета, примерно в 15:00 по местному времени (23:00 мск), самолет был объявлен без вести пропавшим. Впоследствии выяснилось, что Cessna-172 потерпел крушение в лесистой местности рядом с озером Кема в штате Нью Джерси.

Корабль New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса совершил второй пилотируемый полет 13 октября. На борту находились четыре туриста. Помимо Глена де Ври в состав экипажа вошли 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, известный благодаря своей роли в качестве капитана звездолета Enterprise Джеймса Кирка в сериале и фильмах Star Trek, вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс, бывший инженер НАСА и сооснователь компании Planet Labs Крис Бошуайзен.

Полет продлится примерно 11 минут. После вертикального разгона длительностью 110 секунд от носителя отделится спускаемый аппарат, который продолжит по инерции набирал высоту до примерно 105 км, то есть чуть выше линии Кармана.

О том, что Blue Origin до конца года запустит два корабля с пассажирами, стало известно 20 июля. Безос тогда отметил, что пока не уверен в том, будет ли компания осуществлять пилотируемые запуски в 2022 году.