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ТАСС

В войска РХБЗ до конца года поступит более 200 единиц спецтехники

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Машина химической разведки РХМ-6
Новейшие машины химической разведки РХМ-6 тестируют военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе полевого выхода на полигоне Прудбой (Волгоградская обл.).
Источник изображения: sdelanounas.ru

С учетом поставок в 2021 году доля современных образцов составит 75,6%

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Доля современных образцов военной техники в войсках радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) составит в текущем году 75,6%. В ближайшее время в воинские части поступит более 200 единиц специальной техники, сообщили в Минобороны РФ.

В Вооруженных силах РФ 13 ноября отмечается 103-я годовщина со дня образования войск РХБЗ.

"До конца года в соединения и воинские части поступит более 200 единиц специальной техники, среди которых машины РХБ разведки РХМ-601, техника для специальной обработки - КДА, лаборатории - КЛП-1О, оснащенные оборудованием для проведения ПЦР-анализов, машины дымовые ТДА-3. С этого года организована поставка в войска машин РХБ разведки РХМ-8 и тяжелых огнеметных систем ТОС-2", - сообщили в ведомстве. Отмечается, что с учетом поставок в 2021 году доля современных образцов составит 75,6%.

В ведомстве напомнили, что в этом году сводным отрядом Минобороны РФ, в который вошли специалисты войск РХБЗ, выполнялись задачи по ликвидации химического заражения в городе Усолье-Сибирском.

Кроме того, военнослужащие войск РХБ защиты вносят значительный вклад в борьбу с возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции. Силами и средствами войск РХБ защиты продолжается дезинфекция объектов военной и гражданской инфраструктуры. В резерве для оказания помощи субъектам РФ имеется 39 сводных отрядов.

История войск РХБЗ берет начало с 13 ноября 1918 года, когда приказом Реввоенсовета Республики №220 была создана химическая служба Красной армии и организовано формирование первых органов и подразделений противохимической защиты.

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