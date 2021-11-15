Anadolu (Турция): украинский двигатель даст силу беспилотному истребителю «Байкар»

На выставке оборонной, авиационной и космической промышленности «SAHA EXPO» в Стамбуле произошло кое-что важное, пишет автор Anadolu. Так, между турецкой компанией «Байкар» и украинской «Ивченко-Прогресс» было подписано соглашение, которое, по словам украинской стороны, внесет серьезный вклад в оборону двух стран и не только.

В беспилотном истребителе, разрабатываемом компанией "Байкар" (Baykar), будет использоваться двигатель АИ-322Ф, производимый совместно украинскими предприятиями "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич".

На выставке оборонной, авиационной и космической промышленности "SAHA EXPO", открывшейся в Выставочном центре Стамбула, крупнейшем промышленном кластере Турции, произошло два важных события, связанных с потребностями в двигателях для проектов беспилотных авиационных систем, реализуемых "Байкар".

Между "Байкар", экспортировавшей большое количество ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Байрактар ТБ2" (Bayraktar TB2) на Украину, и "Ивченко-Прогресс" было подписано соглашение о поставке турбореактивных двигателей АИ-322Ф и соглашение об интеграции турбореактивных двигателей АИ-25ТЛТ для боевой беспилотной авиационной системы (MİUS).

Генеральный директор "Байкар" Халук Байрактар (Haluk Bayraktar) в своем выступлении отметил, что состоялась историческая церемония. По его словам, между двумя компаниями существует прекрасное сотрудничество на протяжении многих лет.

Отметив, что Украина и Турция являются стратегическими партнерами и дополняют друг друга, Байрактар продолжил: "Наш стратегический беспилотный летательный аппарат "Акынджи" (Akıncı) был оснащен двигателем АИ-450 компании "Ивченко-Прогресс". Мы производим "Акынджи" серийно. На очереди - беспилотный военный самолет. В рамках контракта мы установим на наш беспилотный истребитель двигатель АИ-322Ф, который производится совместно "Ивченко-Прогресс" и "Мотор Сич". Надеюсь, эти подписи послужат дальнейшему развитию стратегического сотрудничества между двумя странами и их усилению".

Генеральный директор "Ивченко-Прогресс" Игорь Кравченко, в свою очередь, поблагодарил президентов двух стран за оказанную поддержку.

Подчеркнув, что с этими соглашениями сотрудничество Украины и Турции выйдет на новый уровень, Кравченко продолжил: "Турция в настоящее время является одним из лучших производителей беспилотных летательных аппаратов в мире. Украина - одна из шести стран, способных осуществлять производство двигателей от начала до конца. Уверен, что наша совместная работа будет способствовать безопасности и независимости двух стран, а также представит миру новый и более мощный продукт. Убежден, что эта совместная работа внесет большой вклад не только в оборону, но и в экономику двух стран. Сегодня мы видим результаты нашего сотрудничества, сложившегося на основе взаимного доверия. Иногда возникали проблемы, которые мы решали только по телефону. Сегодня мы получаем результаты этой оперативной работы. Я гарантирую, что этот беспилотный вооруженный аппарат будет работать самым лучшим, самым эффективным образом. Уверен, что это не последний наш проект, и мы вместе приступим к новым проектам".

После выступлений Байрактар и Кравченко поставили подписи под упомянутыми документами.

Альтернативный двигатель для "Акынджи"

Между "Байкар" и "Мотор Сич" также было подписано соглашение о технических спецификациях турбовинтового двигателя МС-500 для ударного беспилотного летательного аппарата "Акынджи".

Халук Байрактар отметил, что двигатель МС-500 станет альтернативой для "Акынджи" и он будет интегрирован в аппарат. Байрактар подчеркнул, что МС-500 является технологически продвинутым двигателем, как и АИ-450, и благодаря тесному сотрудничеству между двумя компаниями этот двигатель также поднимет "Акынджи" в воздух в следующем году.

Директор по маркетингу и торговле "Мотор Сич" Павел Касай отметил, что каждое заключаемое соглашение наряду с сотрудничеством двух стран также способствует повышению их безопасности и силы. "Могу заверить, что все будет сделано вовремя, двигатели будут доставлены в срок и они будут хорошо работать", - сказал Касай.

После выступлений Байрактар и Касай также подписали соглашение.

Гёксель Йылдырым (Göksel Yıldırım)