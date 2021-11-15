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Известия.ru

В Киеве раскрыли цель нового министра обороны

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Источник изображения: Фото: TASS/DPA/Rainer Jensen

Главной задачей нового министра обороны Украины Алексея Резникова будет создать хотя бы одну военную базу НАТО в стране. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Олег Дунда.

«Задача Резникова — затянуть Соединенные Штаты в более тесное сотрудничество с Украиной и создать хотя бы одну военную базу НАТО в Украине»,— приводит слова Дунды украинское издание «Обозреватель».

По словам депутата, главе минобороны на осуществление этой цели может понадобиться как минимум полгода. Он также выразил мнение, что привлечение альянса возможно и без вступления в него Украины. В качестве примера Дунда привел базу НАТО в Катаре.

4 ноября Верховная рада Украины утвердила назначение Резникова на должность министра обороны, кандидатуру поддержали 273 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов. Таким образом, Резников занял место Андрея Тарана, который ушел в отставку 2 ноября. Кандидатуру Резникова в парламент внес украинский президент Владимир Зеленский.

Ранее в пятницу старший научный сотрудник по исследованиям в области обороны и внешней политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер заявил, что страны НАТО провоцируют конфликт между Украиной и Россией. По его словам, альянс делает это, поставляя оружин на Украину. При этом он подчеркнул, что ответственность за свои действия и рост напряженности НАТО стремится переложить на Кремль.

11 ноября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил о неприемлемости любых намерений увидеть Украину в НАТО для России неприемлемы. Также дипломат после встречи главы Госдепа США Энтони Блинкена и главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы отметил, что планы США по поставкам оружия Киеву усугубят ситуацию на юго-востоке Украины.

25 октября Украину впервые пригласили к расширенному формату Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 22 октября Кулеба заявил, что членство Украины в Евросоюзе и НАТО является лишь вопросом времени.

18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО является наихудшим сценарием, поскольку выходит за красные линии национальных интересов России.

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