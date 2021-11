«Китай претендует на ядерное первенство»

Эксперты Пентагона подозревают Пекин в «агрессивной стратегии на будущее»

Министерство обороны США опубликовало отчет для Конгресса, посвященный состоянию вооруженных сил Китая. В Пентагоне считают, что Пекин резко наращивает ядерный арсенал и готовится к «применению силы против соседей». Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок ознакомился с текстом документа.

Согласно докладу Пентагона, получившему название «Военное строительство и укрепление национальной безопасности в Китайской Народной Республике» (Military and Security Developments Involving the People's Republic of China), в 2020 году Пекин «достиг существенных результатов в модернизации вооруженных сил».

«Средства поражения и системы управления в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) теперь объединены в общие рабочие сети, которые могут осуществлять сбор, анализ информации и передачу необходимых данных на огневые средства», - отмечает американский оружейный портал Defense News.

В отчете говорится, что состав НОАК в настоящее время насчитывает около 2 млн человек. Армии Китая ставится задача «быть в готовности к осуществлению операций и боевых действий во всех сферах ведения военных действий - от общевойсковых и воздушных сражений до радиоэлектронной борьбы и противостояния в киберпространстве».

При этом 975 тыс. военнослужащих НОАК находится в боевых частях, утверждается в отчете. Для сравнения - численность военнослужащих США на действительной военной службе составляет примерно 920 тыс. человек, а с учетом резервных компонентов - 2,3 млн солдат и офицеров.

Согласно данным военного ведомства США, ВМФ НОАК в настоящее время является «крупнейшим в мире». В его составе - 355 кораблей (из них надводных 145 единиц). Цифры эти, особо отмечается в отчете, «очень условные». Напряженность работы нынешнего китайского кораблестроительного конвейера не имеет аналогов.

Темп ввода новых единиц ВМФ НОАК настолько высок, что в каждый отдельный момент трудно установить, сколько сейчас у Китая военных кораблей в строю. Всего за четверть века ВМФ Китая превратился из прибрежного соединения в мощнейший современный океанский флот.

Военно-воздушные силы Китая (сюда же надо причислить и ВМФ НОАК, который также имеет авиационный компонент) являются третьими по величине в мире после США и России. Они насчитывают более 2800 самолетов, из них около двух тысяч - истребители и бомбардировщики. Для сравнения, в США боевой состав ВВС - 13 тыс. единиц. В России парк военной авиационной техники, по данным ежегодного обзора World Air Forces 2020, составляет примерно 4100 воздушных судна.

Отдельно отмечается, что Китай готовится к 2027 году довести с 200 до 700 число развернутых ядерных боеголовок, и до 1000 - к 2030 году. При этом в Пекине настроены на «постоянное увлечение этих показателей». Таким образом, эти цифры еще не являются окончательной целью и могут вырасти.

Любопытно, что ранее Пентагон в официальных отчетах делал гораздо более скромный прогноз. Так, в прошлом году он фиксировал цель в 400 развернутых зарядов к 2030 году.

При этом, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI), у России развернуто 1456 ядерных боеголовок, а у США - 1357. «Китай претендует на международное ядерное первенство», отмечается в докладе Минобороны США.

Аналитики Пентагона увязывают программу перевооружения с «проблемой Тайваня» и «выстраиванием руководством КНР агрессивной стратегии на будущее».

Представители НОАК несколько раз подчеркивали, что намерены «радикально модернизировать состав вооружения и военной техники». Если это будет реализовано на практике, то это даст Пекину «надежные военные инструменты в случае непредвиденных обстоятельств, тем или иным образом связанные с Тайванем», утверждается в отчете Пентагона.

Китай, отмечается в документе оборонного ведомства, является военным конкурентом США номер один, и большая часть собственной модернизации вооруженных сил США направлена на сдерживание Пекина, который якобы «готов к применению силы против своих соседей».

Михаил Ходаренок