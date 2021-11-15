«У парашютистов погасли купола»

Двое российских десантников погибли на учениях у границы Белоруссии и Польши

Российские десантники вместе с ВС Белоруссии провели учения рядом с польской границей. Двое военнослужащих погибли - у них «погасли» купола парашютов. Учебно-боевая операция по захвату и удержанию плацдарма, а также поиску и уничтожению разведгрупп условного противника, была проведена «в связи с наращиванием военной деятельности вблизи госграницы Белоруссии». В МИД Польши назвали российско-белорусские учения «ненужной эскалацией».

Один из погибших десантников пытался спасти второго во время учений на Гожском полигоне рядом с белорусско-польской границей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ, причиной трагедии стал сильный порыв ветра.

«Вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютистов двух военнослужащих по контракту, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола . Несмотря на усилия врачей, от полученных травм оба российских военнослужащих по контракту скончались», - отметили в ведомстве.

Десант производился в рамках внезапной проверки боеготовности сил Союзного государства РФ и РБ.

«В связи с наращиванием военной деятельности вблизи государственной границы Республики Беларусь проведена проверка одного из компонентов сил реагирования Союзного государства», - заявил белорусский генерал-майор Вадим Денисенко, командующий ССО республики.

В учениях приняли участие Силы специальных операций белорусской армии и российские ВДВ. По словам Денисенко, у Союзного государства «есть все необходимое, чтобы граждане чувствовали себя в безопасности».

Десантники отработали захват и удержание плацдарма, а также обнаружение и ликвидацию разведывательно-диверсионных групп условного врага. Проверка показала высокую готовность военных.

В настоящее время личный состав ВДВ, который принимал участие в маневрах, возвращается в пункт постоянной дислокации. В Минобороны РФ подчеркнули, что к учению были привлечены порядка 250 человек. Для десантирования были задействованы самолеты Ил-76 ВКС России.

«Излишний энтузиазм»

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач назвал совместные учения российских и белорусских десантников в Гродненской области «ненужной эскалацией». Он добавил, что это усложняет и без того непростую ситуацию на границе.

«Там не нужны российские солдаты, это только накаляет атмосферу. Мы считаем, что это ненужная эскалация, попытка повысить температуру вокруг и без того сложной ситуации на границе. Я убежден, что это не нужно», - заявил Пшидач в эфире радио Zet.

По его словам, Варшава при поддержке каналов НАТО пытается охладить этот энтузиазм, «в том числе и российский». «Мы будем твердо защищать свою территориальную целостность, свою границу. Но шаги такого типа мы рассматриваем как попытку накалить атмосферу», - резюмировал Пшидач.

Солдаты НАТО в Польше

12 ноября министерство обороны Великобритании подтвердило, что направило на границу Польши и Белоруссии военных для оказания инженерной помощи в усилении границы.

«Небольшая группа военнослужащих Вооруженных сил Великобритании была направлена в соответствии с соглашением с правительством Польши, чтобы оценить, как мы можем оказать инженерную поддержку для решения текущей ситуации на границе с Белоруссией», - указано в сообщении ведомства в Twitter.

Также официальный представитель Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович обвинила белорусских силовиков в использовании лазера.

«Белорусские службы пользуются лазером, который направляют в нашу сторону. Мы не знаем мощности этого лазера. Возможно, он может повредить зрению», - сказала она.

Представитель польской погранслужбы добавила, что Варшава расценивает это как провокацию.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза начался летом 2021 года после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Иван Жуковский