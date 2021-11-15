Россия продемонстрирует на выставке Dubai Airshow 2021 несколько премьер

На Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2021 Россия демонстрирует сразу несколько премьер. Большую часть новинок презентует "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию Ростех). Среди них военная техника для ВВС, войск ПВО и РЭБ.

"Мы усиливаем партнёрство со странами Ближнего Востока. Это касается не только поставок военной техники - более 30% нашего портфеля заказов по линии "Рособоронэкспорта" приходится на данный регион - но и развития сотрудничества в гражданских направлениях. В этом году Ростех представляет на авиасалоне в Дубае рекордное количество новинок. Салон станет иностранной премьерой для пассажирского лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14, бизнес-версии "Суперджета" в стилистике Aurus и самолета 5-го поколения Checkmate. Мы также привезли на выставку гражданские вертолёты Ка-226Т, "Ансат" в различных комплектациях и военные Ка-52, Ми-28НЭ. Все новинки будут представлены "вживую", чтобы у иностранных партнеров была возможность лучше познакомится с нашей техникой", - сказал гендиректор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

На своем стенде "Рособоронэкспорт" представит наиболее перспективную в ближневосточном регионе продукцию по направленности выставки. В виде моделей компания покажет истребитель пятого поколения Су-57Э и истребитель поколения 4++ Су-35, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), вертолеты Ми-28НЭ, Ка-52 и Ми-17В-5, средства ПВО: зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" и зенитный ракетный комплекс "Тор-М2КМ".

"Иностранных партнеров на Ближнем Востоке традиционно интересует самая новая высокотехнологичная продукция, и мы каждый раз привозим сюда главные экспортные новинки российской оборонной промышленности и уникальные предложения по индустриальному сотрудничеству", - сообщил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Впервые на Dubai Airshow "Рособоронэкспорт" будет демонстрировать на своем стенде продукцию в формате мультимедийной кинетической инсталляции, составленной из 60 перемещающихся экранов. На ней компания презентует комплексы противодействия беспилотным летательным аппаратам "Репеллент-Патруль", "Купол" и "Пищаль-ПРО", а также наиболее популярные беспилотные летательные аппараты российского производства - "Орлан-10Е" и разведывательно-ударный "Орион-Э".

Кроме того, в составе российской экспозиции в выставке примут участие входящие в Ростех холдинговые компании ОАК, ОДК, "Вертолеты России", НПО "Высокоточные комплексы", КРЭТ, а также впервые за рубежом будет представлена Национальная авиационно-сервисная компания - государственный посредник для сервисного обслуживания экспортируемой российской военной авиационной техники.

Мировой лидер в области разработки и производства средств ПВО и РЭБ Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит широкую линейку успешно продвигаемых "Рособоронэкспортом" на Ближнем Востоке зенитных ракетных систем и комплексов, в том числе ЗРС С-400 "Триумф", "Антей-4000", С-350Е "Витязь", ЗРК "Викинг", "Бук-М2Э", "Тор-М2Э" в различных исполнениях.

На Dubai Airshow 2021 также будет организована демонстрация новейших разведывательно-ударных и ударных комплексов с беспилотными летательными аппаратами компании "Кронштадт". Крупнейший российский разработчик и производитель беспилотников впервые в мире на своем стенде в виде моделей покажет разведывательно-ударный летательный аппарат большой продолжительности полета "Иноходец-РУ", БЛА радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД" и скоростной ударный БЛА "Гром".

"В ходе выставки особое внимание уделим вопросам технологического сотрудничества. Сегодня "Рособоронэкспорт" имеет ряд действующих совместных проектов на Ближнем Востоке по лицензионному и совместному производству бронетанковой техники, стрелкового оружия, противотанковых средств. Благодаря этому страны региона нас знают не только как надежного поставщика финальной продукции, но и высококомпетентного партнера в области трансфера технологий", - отметил Александр Михеев.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2021 пройдет с 14 по 18 ноября в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.

Сергей Птичкин