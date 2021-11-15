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Российская газета

В Беларуси завершились маневры с участием российских десантников

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Подразделение ВДВ РФ выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Беларуси, где приняло участие в тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил. Об этом сообщили в пятницу вечером в Минобороны РФ.

Там добавили, что наши "голубые береты" уже погрузились в самолеты военно-транспортной авиации и "совершают перелет с аэродрома в Гродненской области Республики Беларусь в пункты постоянной дислокации на территории России".

В ведомстве напомнили, что 12 ноября в рамках внезапной проверки боевой готовности ВДВ проведено тактическое учение по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Гродненской области Республики Беларусь. "После десантирования парашютным способом личный состав подразделений ВДВ совместно с белорусской стороной отработал учебно-боевые задачи по захвату объектов и уничтожению условного противника. Также отработан ряд других элементов действий десантных подразделений", - рассказали в Минобороны РФ.

По данным военных, всего к учению привлекли около 250 человек одного из соединений ВДВ РФ. Для обеспечения десантирования задействовали самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, которые взлетели с аэродрома на территории Российской Федерации. "Задачи учения выполнены в полном объеме. Привлекаемый личный состав ВДВ России возвращается в пункт постоянной дислокации", - отметили в военном ведомстве.

Комментируя эти маневры, бывший командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Георгий Шпак сказал, что, направляя своих десантников в Гродненскую область, Россия тем самым усилила свою поддержку Беларуси. "Мы же не можем сидеть сложа руки и смотреть, как накапливаются силы НАТО вдоль границы с Беларусью, - сказал генерал "Интерфаксу". - Я не знаю, это плановые учения десантников или неплановые. Но, по всей видимости, это мера в ответ на агрессивное поведение со стороны блока НАТО. Как не поддержать Беларусь! Кто виноват в том, что в Беларуси находятся беженцы с Ближнего Востока? Россия и Беларусь не виноваты. Американцы пытались при помощи оружия добиться своих целей в Ираке, Ливии и Сирии. Блок НАТО проводил операцию в Афганистане. Пусть теперь пожинают плоды, сами заботятся об этих беженцах".


Юрий Гаврилов

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